"Ah abim çok erkendi" 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram'ı ünlü dostları unutmadı...

52 günü yoğun bakımda tedavi gören Akbayram, Pazar günü akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bu ölüm haberi tüm sanat camiasını derin bir yasa boğarken, ünlü ismin dostları da yaptıkları sosyal medya paylaşımı ile Edip Akbayram'ı andı...