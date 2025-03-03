Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
10:11
"Ah abim çok erkendi" 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram'ı ünlü dostları unutmadı...
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, zatüre tedavisi sonrası evde iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 75 yaşındaki usta isim, 52 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, sevenlerini ve müzik dünyasını derin bir üzüntüye boğarken Akbayram'ın dostları, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarla usta sanatçıyı andı. Mine Tugay, Ceylan, İbrahim Tatlıses...