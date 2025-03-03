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Haberler Galeri "Ah abim çok erkendi" 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram'ı ünlü dostları unutmadı...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 10:11

"Ah abim çok erkendi" 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram'ı ünlü dostları unutmadı...

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, zatüre tedavisi sonrası evde iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 75 yaşındaki usta isim, 52 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, sevenlerini ve müzik dünyasını derin bir üzüntüye boğarken Akbayram'ın dostları, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarla usta sanatçıyı andı. Mine Tugay, Ceylan, İbrahim Tatlıses...

Ah abim çok erkendi 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram’ı ünlü dostları unutmadı...

75 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram, gördüğü zatüre tedavisinin ardından evde iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Ah abim çok erkendi 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram’ı ünlü dostları unutmadı...

52 günü yoğun bakımda tedavi gören Akbayram, Pazar günü akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bu ölüm haberi tüm sanat camiasını derin bir yasa boğarken, ünlü ismin dostları da yaptıkları sosyal medya paylaşımı ile Edip Akbayram'ı andı...

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Ah abim çok erkendi 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram’ı ünlü dostları unutmadı...

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Ah abim çok erkendi 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram’ı ünlü dostları unutmadı...

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Ah abim çok erkendi 75 yaşında hayatını kaybeden usta isim Edip Akbayram’ı ünlü dostları unutmadı...

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