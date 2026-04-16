Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 9 yaşındaki evladını toprağa vermişti... Ebru Şallı'dan Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! "Tek dileğim..."
Giriş Tarihi: 16.04.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 11:35

2020 yılında Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfomaya kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın yüreği hala yangın yeri...Acısını en derinlerde yaşayan Şallı, oğlunun altıncı ölüm yıl dönümünde yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

  • ABONE OL
LENFOMA KANSERİNE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, altıncı ölüm yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pars ile fotoğraflarını sayfasında paylaşan Ebru Şallı altına yazdığı duygusal notla yürekleri yaktı.

"TARİFİ YOK"

Şallı paylaşımına, "Kalbim , Ponçiğim 1 yıl daha sensiz geçti… Ben seninleyim canım oğlum hep .. Çok özlüyorum çok tarifi yok. Bugün tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık çok çok üzgünüm" notunu düştü.

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

İŞTE EVLAT ACISINI YAŞAYAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER...

EGE KÖKENLİ

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıyla sevenlerini derinden üzmüştü.

Hamileliğinin 22. haftasında, 22 Mayıs 2025'te henüz 5 aylık bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süre gözlerden uzak bir süreç geçirmişti.

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Demet Akalın, 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirdi.

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunun kaybını yaşamıştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti.

Soyman evladının kaybıyla adeta yıkılmıştı.

MAZHAR ALANSON

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti.

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA