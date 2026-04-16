9 yaşındaki evladını toprağa vermişti... Ebru Şallı'dan Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! "Tek dileğim..."
Giriş Tarihi: 16.04.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 11:35
2020 yılında Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfomaya kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın yüreği hala yangın yeri...Acısını en derinlerde yaşayan Şallı, oğlunun altıncı ölüm yıl dönümünde yürek yakan bir paylaşımda bulundu.