90’ların aşksız prensi Rober Hatemo son hali ile ağızları açık bıraktı! Rober Hatemo kaslı vücudu ile şov yaptı!

Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
10:40
90'lı yıllarda Esmer şarkısı ile müzik dünyasına adım atan Rober Hatemo, Senden Çok Var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi şarkıları ile yıldızını iyice parlatmıştı. Şarkıları ile hayranlarıyla buluşmaya devam eden 49 yaşındaki Rober Hatemo son olarak kaslı vücudu ile şov yaptı. Bu kadar ünlü olmasına rağmen yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Rober Hatemo'nun son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte 90'ların aşksız prensi Rober Hatemo'nun spor paylaşımı...