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Haberler Galeri 90'ların aşksız prensi Rober Hatemo son hali ile ağızları açık bıraktı! Rober Hatemo kaslı vücudu ile şov yaptı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 10:40

90'ların aşksız prensi Rober Hatemo son hali ile ağızları açık bıraktı! Rober Hatemo kaslı vücudu ile şov yaptı!

90'lı yıllarda Esmer şarkısı ile müzik dünyasına adım atan Rober Hatemo, Senden Çok Var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi şarkıları ile yıldızını iyice parlatmıştı. Şarkıları ile hayranlarıyla buluşmaya devam eden 49 yaşındaki Rober Hatemo son olarak kaslı vücudu ile şov yaptı. Bu kadar ünlü olmasına rağmen yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Rober Hatemo'nun son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte 90'ların aşksız prensi Rober Hatemo'nun spor paylaşımı...

90’ların aşksız prensi Rober Hatemo son hali ile ağızları açık bıraktı! Rober Hatemo kaslı vücudu ile şov yaptı!

Uzun yıllardır magazinde yer almayan sadece şarkıları ve sahneleri ile var olan Rober Hatemo, geçtiğimiz yıl katıldığı programdaki itirafları ile gündeme gelmişti.

90’ların aşksız prensi Rober Hatemo son hali ile ağızları açık bıraktı! Rober Hatemo kaslı vücudu ile şov yaptı!

90'lı yıllarda Esmer şarkısı ile müzk dünyasına adım atan Rober Hatemo, Senden Çok Var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi şarkıları ile yıldızını iyice parlatmıştı.

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90’ların aşksız prensi Rober Hatemo son hali ile ağızları açık bıraktı! Rober Hatemo kaslı vücudu ile şov yaptı!

Bu kadar ünlü olmasına rağmen Rober Hatemo yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

90’ların aşksız prensi Rober Hatemo son hali ile ağızları açık bıraktı! Rober Hatemo kaslı vücudu ile şov yaptı!

Şarkıları ile hayranlarıyla buluşmaya devam eden 49 yaşındaki Rober Hatemo son olarak spor paylaşımı ile dikkat çekti.

90’ların aşksız prensi Rober Hatemo son hali ile ağızları açık bıraktı! Rober Hatemo kaslı vücudu ile şov yaptı!

Rober Hatemo son olarak kaslı vücudu ile şov yaptı.

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