90'ların güçlü sesi Of Aman Nalan değişimi ile dudak uçuklattı! İşte şarkıcı Nalan'ın son hali...

Uzun süredir ekranlardan ve sahnelerden uzak olan Of Aman Nalan şimdi ne yapıyor? 90'ların güçlü sesi şarkıcı Nalan Tokyürek döneme damgasını vuran Of Aman şarkısı ile tanınıyor. Öyle ki şarkı ismi Of Aman bir süre sonra lakabı olarak kalmıştır. 1994 ile 2000 yılları arasında her gün sahneye çıkan Nalan, alerjik astımı ortaya çıkınca doktorların uyarısıyla sahne dünyasına veda etmek zorunda kalmıştı…Of Aman Nalan olarak tanınan güzel sanatçı hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle değişimi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Of Aman Nalan görenleri şaşırtıyor. 46 yaşındaki Of Aman Nalan (Nalan Tokyürek) yıllara meydan okuyan güzelliği ile hayranlarını mest etti.İşte şarkıcı Nalan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...