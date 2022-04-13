Giriş Tarihi: 13.04.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 08:12

90'ların savaşçı prensesi Zeyna'ya yıllar acımadı! Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless son hali ile olay oldu!

Bir bönemim savaşçı prensesi Zeyna değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi Lucy Lawless yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor. 1995-2001 yılları arasında Yeni Zelanda'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı. Lucy Lawless yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki Zeyna'nın son halini merak ediyor musunuz? İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu Lucy Lawless'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...