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Haberler Galeri 90'lı yıllara damga vuran Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti... O yorumlar ünlü şarkıcı hastanelik etti 'Şimdi mutlu musunuz klavyeciler?'
Giriş Tarihi: 21.03.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 07:58

90'lı yıllara damga vuran Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti... O yorumlar ünlü şarkıcı hastanelik etti 'Şimdi mutlu musunuz klavyeciler?'

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 43 yaşında olan şarkıcı Kader'in son halini görenler tanımakta zorlandı. Aldığı kilolar dikkatlerden kaçmayan Kader sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Kader değişimi hakkında yapılan çirkin yorumlara isyan etmişti. Kader, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik oldu. Kader, kilolarıyla ilgili yorum yapanlara dava açacağını söyledi.

90’lı yıllara damga vuran Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti... O yorumlar ünlü şarkıcı hastanelik etti ’Şimdi mutlu musunuz klavyeciler?’

90'lara sesi ve şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Kader, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik oldu. Kader, kilolarıyla ilgili yorum yapanlara dava açacağını söyledi.

90’lı yıllara damga vuran Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti... O yorumlar ünlü şarkıcı hastanelik etti ’Şimdi mutlu musunuz klavyeciler?’

KÖTÜ YORUMLARA DAYANAMADI

Kötü yorumların ardından hastaneye kaldırılan Kader'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

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90’lı yıllara damga vuran Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti... O yorumlar ünlü şarkıcı hastanelik etti ’Şimdi mutlu musunuz klavyeciler?’

"Kader Hanımı hastaneye kaldırdık! Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler. Sinan bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahil!"

90’lı yıllara damga vuran Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti... O yorumlar ünlü şarkıcı hastanelik etti ’Şimdi mutlu musunuz klavyeciler?’

Yıllar sonra ekranlarda boy gösteren şarkıcı Kader değişimi ile ağızları açık bırakrı.

90’lı yıllara damga vuran Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti... O yorumlar ünlü şarkıcı hastanelik etti ’Şimdi mutlu musunuz klavyeciler?’

Şu sıralar sosyal medyada da yeniden popüler olan 'Adamım' şarkısı ile adını yeniden duyuran Kader katıldığı programdaki görüntüsü ile hayranlarını şaşırttı.

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