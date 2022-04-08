Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel! Eski manken Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu'yu görenler hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:18

Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel! Eski manken Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu'yu görenler hayran kaldı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanında ilgi odağı. 44 yaşındaki Emine Ün özel hayatı ile oldukça merak edilirken paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Özellikle eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile paylaşımları sık sık magazin sayfalarında yer alan Emine Ün'ün şimdi de kız kardeşi Duygu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Emine Ün'ü kız kardeşi Duygu ile görenler birbirinden ayırt edemedi. Son olarak Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile tatil pozu büyük beğeni topladı. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel! Eski manken Emine Ün’ün kız kardeşi Duygu’yu görenler hayran kaldı!

Kariyerine manken olarak başlayan Emine Ün, yer aldığı Canısı filmi ile adeta hafızalara kazındı.

Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel! Eski manken Emine Ün’ün kız kardeşi Duygu’yu görenler hayran kaldı!

Rahmetli şarkıcı İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi sonrası yıldızı iyice parlayan ünlü manken Emine ün, şimdilerde ise yer aldığı reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel! Eski manken Emine Ün’ün kız kardeşi Duygu’yu görenler hayran kaldı!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle, sosyal medyada ilgi ile takip edilen Emine Ün'e övgüler yağıyor.

Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel! Eski manken Emine Ün’ün kız kardeşi Duygu’yu görenler hayran kaldı!

44 yaşındaki Emine Ün özel hayatı ile oldukça merak edilirken paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor.

Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel! Eski manken Emine Ün’ün kız kardeşi Duygu’yu görenler hayran kaldı!

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösteriliyor.

SON DAKİKA