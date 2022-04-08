Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel! Eski manken Emine Ün’ün kız kardeşi Duygu’yu görenler hayran kaldı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanında ilgi odağı. 44 yaşındaki Emine Ün özel hayatı ile oldukça merak edilirken paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Özellikle eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile paylaşımları sık sık magazin sayfalarında yer alan Emine Ün'ün şimdi de kız kardeşi Duygu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Emine Ün'ü kız kardeşi Duygu ile görenler birbirinden ayırt edemedi. Son olarak Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile tatil pozu büyük beğeni topladı. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...