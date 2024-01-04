Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:31
Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Yıllar onu teğet geçmiş...
Acemi Cadı'nın kötü kalpli Tuğçe'si Billur Yazgan, aradan geçen 18 yılda neredeyse hiç değişmedi. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve oğlunun bakımıyla kendi ilgilenen Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Acemi Cadı'nın Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Billur Yazgan'ın son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte şimdilerde 38 yaşında olan Billur Yazgan güzelliğinden hiç bir şey kaybetmedi. İşte Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son hali...