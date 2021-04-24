Acun Ilıcalı ve melekleri! Acun Ilıcalı kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına İki melek yazdı...

Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu yaşayan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri çok konuşulmuştu. 4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'dan da Begüm adında bir torunu var. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Son olarak sosyal medya hesabından kızları Leyla ve Yasemin ile tbt paylaşımında bulunan Acun Ilıcalı ilgi odağı oldu. "İki melek" notunu düştüğü Acun Ilıcalı'nın kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızları...