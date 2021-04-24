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Haberler Galeri Acun Ilıcalı ve melekleri! Acun Ilıcalı kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına "İki melek" yazdı...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:55

ve melekleri! Acun Ilıcalı kızları ve ile paylaşımına "İki melek" yazdı...

Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu yaşayan 'nın dede olduğu haberleri çok konuşulmuştu. 4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı 'dan da Begüm adında bir torunu var. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, 17, 14 ve 'ndan olan en küçük kızı 8 yaşında. Son olarak sosyal medya hesabından kızları ve ile tbt paylaşımında bulunan Acun Ilıcalı ilgi odağı oldu. "İki melek" notunu düştüğü Leyla ve Yasemin ile paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızları...

Acun Ilıcalı ve melekleri! Acun Ilıcalı kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına İki melek yazdı...

Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu yaşayan 'nın dede olduğu haberleri çok konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı ve melekleri! Acun Ilıcalı kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına İki melek yazdı...

4 kız çocuğu babası olan 'nın büyük kızı 'dan da Begüm adında bir torunu var.

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Acun Ilıcalı ve melekleri! Acun Ilıcalı kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına İki melek yazdı...

Başından 3 evlilik geçen 'nın en büyük kızı 31, 17, 14 ve 'ndan olan en küçük kızı 8 yaşında.

Acun Ilıcalı ve melekleri! Acun Ilıcalı kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına İki melek yazdı...

Son olarak sosyal medya hesabından kızları ve ile tbt paylaşımında bulunan ilgi odağı oldu. "İki melek" notunu düştüğü Leyla ve Yasemin ile paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Acun Ilıcalı ve melekleri! Acun Ilıcalı kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına İki melek yazdı...

İşte ünlü televizyoncu 'nın kızları...

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