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Haberler Galeri Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla göz kamaştırdı! Süper mini beyaz elbisesinin fiyatı…
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:58

Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla göz kamaştırdı! Süper mini beyaz elbisesinin fiyatı…

Magazin gündemi onları konuşuyor… Acun Ilıcalı ile dünyaevine giren herkesin konuştuğu yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın her söylediği her giydiği, her hareketi olay oldu. Ayça Çağla Altunkaya, gelinlikleri, doğal makyajı ve saçıyla adeta büyüledi. Düğün sonrası partide giydiği süper mini beyaz elbisesi ise fiyatıyla dikkat çekti!

Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla göz kamaştırdı! Süper mini beyaz elbisesinin fiyatı…

25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ve 55 yaşındaki Acun Ilıcalı Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Altunkaya, düğünde tercih ettiği gelinliklerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla göz kamaştırdı! Süper mini beyaz elbisesinin fiyatı…

SÜPER MİNİ BEYAZ ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Çift önce Esma Sultan Yalısı'nda nikah töreni yapıp daha sonra da gelinlik ve damatlığını değiştirip parti düzenledi.

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Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla göz kamaştırdı! Süper mini beyaz elbisesinin fiyatı…

Nikahta tül detaylı sade şık bir gelinlik tercih eden Atunkaya partide ise süper mini peri kızı işlemeli süper mini beyaz bir elbise tercih etti.

Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla göz kamaştırdı! Süper mini beyaz elbisesinin fiyatı…

Fenomenler Ne Giymiş hesabında yer alan habere göre; dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğin fiyatı 87 bin 200 TL. Acun Ilıcalı ise damatlığın ardından yıllardır vazgeçemediği siyah tişörtlerinden giydi.

Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla göz kamaştırdı! Süper mini beyaz elbisesinin fiyatı…
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