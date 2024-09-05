Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:58
Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla göz kamaştırdı! Süper mini beyaz elbisesinin fiyatı…
Magazin gündemi onları konuşuyor… Acun Ilıcalı ile dünyaevine giren herkesin konuştuğu yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın her söylediği her giydiği, her hareketi olay oldu. Ayça Çağla Altunkaya, gelinlikleri, doğal makyajı ve saçıyla adeta büyüledi. Düğün sonrası partide giydiği süper mini beyaz elbisesi ise fiyatıyla dikkat çekti!