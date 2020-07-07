Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Torun heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri çok konuşuldu. 4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın Banu Ilıcalı'dan olan ilk torunu da kız. Begüm adını vedikleri Ilıcalı ailesinin en küçük ferdi şimdiden çok popüler. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın annesi de merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi ve Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ sosyal medyanın ilgi odağı.Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı ile ilk eşi Seda Başbuğ ile 1988 yılında evlenmiş ve 1993 yılında boşanmıştı. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...
Giriş Tarihi: 07.07.2020
13:38
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020
14:11
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ