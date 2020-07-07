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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

'nın kızı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan ...

Geçtiğimiz günlerde 'nın büyük kızı ilk bebeğini kucağına almıştı. Torun heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri çok konuşuldu. 4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın Banu Ilıcalı'dan olan ilk torunu da kız. Begüm adını vedikleri Ilıcalı ailesinin en küçük ferdi şimdiden çok popüler. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Banu Ilıcalı'nın annesi de merak konusu oldu. ve Banu Ilıcalı'nın annesi sosyal medyanın ilgi odağı.Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı ile ilk eşi Seda Başbuğ ile 1988 yılında evlenmiş ve 1993 yılında boşanmıştı. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 14:11
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

Geçtiğimiz günlerde 'nın büyük kızı ilk bebeğini kucağına almıştı. Torun heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri çok konuşuldu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

'nın büyük kızı , ilk bebeğini dünyaya getirdi. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

4 kız çocuğu babası olan 'nın 'dan olan ilk torunu da kız.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

Begüm adını vedikleri Ilıcalı ailesinin en küçük ferdi şimdiden çok popüler.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 'nın kızı 'nın annesi de merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

'nın ilk eşi ve 'nın annesi sosyal medyanın ilgi odağı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı güzelliğini annesinden almış... İşte anneanne olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

Başından 3 evlilik geçen ile ilk eşi ile 1988 yılında evlenmiş ve 1993 yılında boşanmıştı. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Seda Başbuğ...

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