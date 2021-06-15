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Haberler Galeri Ada Masalı konusu ne, hikayesi uyarlama mı? Ada Masalı dizisi oyuncuları ve konusu!
Giriş Tarihi: 15.06.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 17:31

konusu ne, hikayesi uyarlama mı? Ada Masalı dizisi oyuncuları ve konusu!

Bu akşam Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz'un yer aldığı yapımda Haziran, çok istediği Tokyo'daki pozisyon için patronunun yanına gidiyor. O da onu adaya gönderince, hikâye burada başlıyor. İzmir'in Sığırcık ilçesinde çekilen dizinin gerçek hayattan uyarlanmadığı biliniyor. Ay Yapım imzalı ne, hikayesi uyarlama mı? kimler?

Ada Masalı konusu ne, hikayesi uyarlama mı? Ada Masalı dizisi oyuncuları ve konusu!

Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Yaz dönemi dizileri arasında yer alan yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yapımın başrollerini Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Nihan Büyükağaç paylaşıyor. Dizide şehirli, iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen ilişkilerini izleyeceğiz. Peki ne, hikayesi uyarlama mı? kimler?

Ada Masalı konusu ne, hikayesi uyarlama mı? Ada Masalı dizisi oyuncuları ve konusu!

ADA MASALI KONUSU NE?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır.

Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır.

Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

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Ada Masalı konusu ne, hikayesi uyarlama mı? Ada Masalı dizisi oyuncuları ve konusu!

ADA MASALI GERÇEK HAYATTAN UYARLAMA MI?

dizisinin uyarlama olmadığı biliniyor.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İzmir'in Sığırcık ilçesinde çekiliyor.

Ada Masalı konusu ne, hikayesi uyarlama mı? Ada Masalı dizisi oyuncuları ve konusu!

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan,

Alp Navruz,

Nihan Büyükağaç,

İpek Tenolcay,

Cem Anıl Kenar,

Bülent Çolak,

Özge Demirtel,

Beril Pozam,

Eylül Ersöz,

Rami Narin

Bedia Ener

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