Adeta sarışın Tuvana Türkay... Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor...

Tuvana Türkay son zamanların dikkat çeken isimlerinden. İstanbul'da doğan 29 yaşındaki Tuvana Türkay birçok dizide yer aldı. Sosyal medyada oldukça popüler olan Tuvana Türkay'ın özel hayatı da hayranlarının markajında. Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası 67 yaşındaki oyuncu Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuvana Türkay gündeme bomba gibi düştü. Selçuk Yöntem'in doğum günü kutlamasında birlikte samimi fotoğraf paylaşan ve aşk sözcükleri kullanan Tuvana Türkay herkesi şaşırttı. Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında? Tuvana Türkay nereli? gibi soruların sıkça aratıldığı sosyal medyada en ilgi çeken bilgi ise Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay oldu. Bir dönem en az Tuvana kadar ünlü olan ablası Katre Türkay'ı görenler çok şaşırıyor. Güzelliği ile dikkat çeken Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay adeta sarışın Tuvana Türkay gibi...