Adeta sarışın Tuvana Türkay... Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor...

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası 67 yaşındaki oyuncu Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuvana Türkay gündeme bomba gibi düştü. Selçuk Yöntem'in doğum günü kutlamasında birlikte samimi fotoğraf paylaşan ve aşk sözcükleri kullanan Tuvana Türkay herkesi şaşırttı.