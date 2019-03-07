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Adriana Lima: Kızlarım bana özeniyor

Giriş Tarihi: 07.03.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 11:00
Adriana Lima: Kızlarım bana özeniyor

Brezilyalı top model, iki çocuk annesi Adriana Lima, çekim için evden uzaklaştığında yaşananları anlattı.

Adriana Lima: Kızlarım bana özeniyor

Eşi Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra 10 yaşındaki Valentina ve 7 yaşındaki Sienna'yı yalnız başına büyüten Adriana Lima, boş vakitlerini de kızlarına ayırıyor.

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Adriana Lima: Kızlarım bana özeniyor

İki kızının da kendisine özendiğini belirten Brezilyalı model, "Bazen Miami'de çekime gittiğim zaman gelip kamera arkasında beni seyrediyorlar.

Adriana Lima: Kızlarım bana özeniyor

Saçımın ve makyajımın nasıl yapıldığını ilgiyle takip ediyorlar. Daha sonra çekime gidiyorum.

Adriana Lima: Kızlarım bana özeniyor

Geriye döndüğümde onları makyaj odamda, birbirlerinin saçını ve makyajını yaparken buluyorum" şeklinde konuştu.

Adriana Lima: Kızlarım bana özeniyor

37 yaşındaki Adriana Lima, bazen iş için evden uzaklaştığında olup bitenleri de şöyle anlattı: "Eve geldiğimde banyoda kızlarımın benim makyaj malzemelerime bulanmış parmak izlerini buluyorum."

Adriana Lima: Kızlarım bana özeniyor

Adriana Francesca Lima Brezilyalı mankendir...

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