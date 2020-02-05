Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış... Afilli Aşk'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk değişimi ile herkesin dilinde...

Afilli Aşk 32. bölüm ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Afilli Aşk dizisinde Ayşe ve Kerem yollarının ayrılmasıyla hayatlarına başka insanlar almaya karar veriyor! Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk, Afilli Aşk'ın Ayşe'si olarak gönülleri feth etti. Afilli Aşk dizisinde partneri Çağlar Ertuğrul ile ekranlarda boy gösteren Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Daha önce birçok dizi ve sinema filminde yer alan Burcu Özberk, Afilli Aşk dizisi ile ününe ün kattı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Instagram'da 4.3 milyon takipçisi olan Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki hali ise şimdiki halinden oldukça farklı. Burcu Özberk'in eski halini görenler estetik harikasıymış demeden edemiyor. İşte görenlerin hayrete düştüğü Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...