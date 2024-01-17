Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Ağam ben sana vurulmuşem" repliğiyle hafızalara kazındı... Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı şimdi 55 yaşında!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:08

"Ağam ben sana vurulmuşem" repliğiyle hafızalara kazındı... Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı şimdi 55 yaşında!

Türk sinemasının iki usta ismi Şener Şen ile Erdal Özyağcılar'ın unutulmaz filmlerinden Züğürt Ağa, 1985 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Aradan geçen 39 yılda İki usta oyuncu sayısız eserle gönüllere taht kurarken Züğürt Ağa yeniden ekranlara gelmesiyle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Züğürt Ağa izleyicisi filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı'yı çok merak etti. Peki Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı Nilgün Nazlı nasıl değişti? Nilgün Nazlı, Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. İşte 55 yaşındaki Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

Ağam ben sana vurulmuşem repliğiyle hafızalara kazındı... Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı şimdi 55 yaşında!

Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor?

Ağam ben sana vurulmuşem repliğiyle hafızalara kazındı... Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı şimdi 55 yaşında!

Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu, bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ağam ben sana vurulmuşem repliğiyle hafızalara kazındı... Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı şimdi 55 yaşında!

Züğürt Ağa filminin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşmişti. Başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa'da, bir yandan izleyenler kahkahalara boğulurken, filmin dramatik sahneleri de oldukça fazladır. Züğürt Ağa'nın replikleri yıllardır dillere pelesenk olmuştur.

Ağam ben sana vurulmuşem repliğiyle hafızalara kazındı... Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı şimdi 55 yaşında!

Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

Ağam ben sana vurulmuşem repliğiyle hafızalara kazındı... Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı şimdi 55 yaşında!

Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.

SON DAKİKA