"Ağam ben sana vurulmuşem" repliğiyle hafızalara kazındı... Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı şimdi 55 yaşında!

Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:08
Türk sinemasının iki usta ismi Şener Şen ile Erdal Özyağcılar'ın unutulmaz filmlerinden Züğürt Ağa, 1985 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Aradan geçen 39 yılda İki usta oyuncu sayısız eserle gönüllere taht kurarken Züğürt Ağa yeniden ekranlara gelmesiyle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Züğürt Ağa izleyicisi filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı'yı çok merak etti. Peki Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı Nilgün Nazlı nasıl değişti? Nilgün Nazlı, Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. İşte 55 yaşındaki Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...