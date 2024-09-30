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Haberler Galeri Ahu Tuğba 'kamu spotu' gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...
Giriş Tarihi: 30.09.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 07:30

Ahu Tuğba 'kamu spotu' gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...

Ahu Tuğba filmleri, aslında sosyolojik açıdan toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip. Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrenen anne-babalar, bugün bile çocuklarını, "Aman evladım başkasının verdiği yiyeceği yeme!" diye uyarıyor. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel 1 Eylül'de kaybettiğimiz sanatçı Ahu Tuğba için yazdı: "Ahu Tuğba, birçok sanatçıdan daha çok toplumsal faydası olan biriydi! Kamu spotu gibi bir kadındı." İşte yazının tamamı...

MEVLÜT TEZEL
Ahu Tuğba ’kamu spotu’ gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...

Bir Yeşilçam yıldızı; Ahu Tuğba da aramızdan ayrıldı.
Daha televizyonun olmadığı, internetin ışık hızı uzaklıkta olduğu 70'lerin sonu ve 80'lere damgasını vuran Tuğba şu an yerli kadın oyuncu olarak aklınıza ilk kim geliyorsa ondan kat kat daha popülerdi diyebilirim.

Ahu Tuğba ’kamu spotu’ gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...

Z Kuşağı onu Meriç Erkan ve Banu Alkan'la girdiği saçma magazinsel kapışmalarıyla tanıdı ama o 1955 yılında varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelip, şimdilerde LGS'de üst sıralarda yer alanların girebildiği İstanbul Amerikan Kız Lisesi ve Robert Lisesi'nde okumuştu.

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Ahu Tuğba ’kamu spotu’ gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...

Tuğba'nın hayatı Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okurken efsane yönetmen Metin Erksan tarafından Beyoğlu'nda gezerken görüp film teklifi etmesiyle tamamen değişti.
Erksan o gün Beyoğlu'nda görmeseydi büyük ihtimalle Tuğba'nın akademik bir kariyeri olacaktı.

Ahu Tuğba ’kamu spotu’ gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...

70'lerin sonlarından itibaren Yeşilçam'a damgasını vurdu.
1980'lerde zirvedeydi. 90'larda video kaset furyasıyla da her eve girdi.
Gazino sanatçısı oldu, 87'de müzik albümü çıkardı. 10 kez evlendi.

Ahu Tuğba ’kamu spotu’ gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...

Cenaze töreninde Serpil Çakmaklı ve Nuri Alço gibi birkaç ünlü vardı.
Oysa Ahu Tuğba'nın resmi cenaze törenleri düzenlenen, ünlü insanların cenazesine akın ettiği birçok sanatçıdan daha çok toplumsal faydası vardı!

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