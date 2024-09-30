Giriş Tarihi: 30.09.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
07:30
Ahu Tuğba 'kamu spotu' gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...
Ahu Tuğba filmleri, aslında sosyolojik açıdan toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip. Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrenen anne-babalar, bugün bile çocuklarını, "Aman evladım başkasının verdiği yiyeceği yeme!" diye uyarıyor. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel 1 Eylül'de kaybettiğimiz sanatçı Ahu Tuğba için yazdı: "Ahu Tuğba, birçok sanatçıdan daha çok toplumsal faydası olan biriydi! Kamu spotu gibi bir kadındı." İşte yazının tamamı...