Ahu Tuğba ’kamu spotu’ gibi kadındı! Kötü adamların neler yapabileceğini Ahu Tuğba filmlerinden öğrendik...

Bir Yeşilçam yıldızı; Ahu Tuğba da aramızdan ayrıldı.

Daha televizyonun olmadığı, internetin ışık hızı uzaklıkta olduğu 70'lerin sonu ve 80'lere damgasını vuran Tuğba şu an yerli kadın oyuncu olarak aklınıza ilk kim geliyorsa ondan kat kat daha popülerdi diyebilirim.