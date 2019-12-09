Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

Ahu Tuğba'nın kızı 27 yaşındaki kızı Anjelik Calvin Amerika'da yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de özel harekat polisi oldu.