Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve uğradığı değişimle oldukça konuşulmuştu. Ahu Tuğba'yı son olarak gündem yapan olay ise kızı Anjelik Calvin. Ahu Tuğba'nın kızı 27 yaşındaki kızı Anjelik Calvin Amerika'da yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de özel harekat polisi oldu. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Anjelik Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu. İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin...
Giriş Tarihi: 09.12.2019
11:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
12:23
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ