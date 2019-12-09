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  • Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

'nın kızı özel harekat polisi oldu! İşte 'in şaşırtan değişlmi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve uğradığı değişimle oldukça konuşulmuştu. Ahu Tuğba'yı son olarak gündem yapan olay ise kızı . 27 yaşındaki kızı Anjelik Calvin Amerika'da yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. , ABD'de özel harekat polisi oldu. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Anjelik Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu. İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 12:23
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve uğradığı değişimle oldukça konuşulmuştu. Ahu Tuğba'yı son olarak gündem yapan olay ise kızı .

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

'nın kızı 27 yaşındaki kızı Amerika'da yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. , ABD'de özel harekat polisi oldu.

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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktı.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

Anjelik'in kariyerindeki bu radikal kararını Instagram'da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belrtip dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi

KAYA GİBİ SAĞLAM

ABD'de S.W.A.T. yani özel harekat polisi olmak için teorik derslerin yanı sıra kişinin fiziksel dayanıklılığı da önemli.. (Takvim)

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin özel harekat polisi oldu! İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in şaşırtan değişlmi
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