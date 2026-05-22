Giriş Tarihi: 22.05.2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 16:49

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’ten ortalığı karıştıran itiraf! "Annemin eski kocalarını alan…"

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te 69 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren Anjelik Calvin, İstanbul'a geldi. Calvin'in yaptığı açıklamalar magazin gündemine damga vurdu.

Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybeden Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ahu Tuğba'nın vefatı sinema dünyasını yasa boğmuştu.

İSTANBUL'A GELDİ

Annesinin vefatıyla zor günler yaşayan Anjelik, İstanbul'a geldi.

SORULARI YANITLADI

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BENZEMİYORUM. BEN ANNEMİN SÜMÜĞÜ BİLE OLAMAM"

'Annenizin kopyasısınız, çok benziyorsunuz!' diyen gazetecilere Anjelik, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" dedi.

"KANLI YASTIĞI SAKLAMIŞIM"

Ayrıca Anjelik, "Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20- 30 bin doların üstünde babam harcamıştır. Evimi fareler basmıştı. Acaba ev lanetlendi mi dedim. Bütün binayı basmış meğer. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca, zaten kanlı yastığı vs hepsini saklamışım. Her şey gitmiş. Travma atlattım"

"5 KİŞİYE YETECEK MİRASI KALDI"

Anjelik, "Annemin hatıralarını da saklayamadım hepsini çalmışlar. Kaos gibiydi. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var. 5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm o kadar değeri yok ki keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin"

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik annesinin vefatı sonrası yaşadıklarını anlattı: Kanlı yastığını saklamıştım!

"ANNEMİN BÜTÜN ESKİ KOCALARINI ALAN BİR KADIN VAR"

Calvin, "Annemin bütün artıklarını, eski kocalarını alan bir kadın var… Tabi yılanlar ordusu bir piyasa. Onu kıskanan çok kişi oldu. Kırılmadım ama anneme bak bu yılan, bu seni sevmiyor, boşver gitsin dediğim zamanlar oldu" açıklamasıyla gündem oldu.

Anjelik'in kastettiği isim ise merak konusu...

Öte yandan Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak geçirdiği zor günleri gözler önüne seriyordu.

Ahu Tuğba'nın acılı kızı Anjelik Calvin, geçen günlerde sosyal medya hesabından görenleri duygulandıran bir paylaşıma imza atmıştı.

"SANKİ BURADASIN ANNEM"

Instagram'dan annesine olan özlemini dile getiren Calvin, yeni paylaşımına ''Sensiz ilk Bodrum annem. Çok anılarımız var sanki buradasın'' notunu düşmüştü.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen sanatçının Amerika'daki vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirilmiş ve uzun süren otopsi serüveni olmuştu. Ahu Tuğba için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılmıştı.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin naaşı başında yaptığı konuşmada "Kendisini sinemaya ve türk halkına adamış bir kız çocuğuydu. Tabutu başında ne söyleyebilirim ki? Şov yapmaya gerek yok!" sözlerini söylemişti.

"KABUS GİBİ HER ŞEY"

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik "Kabus gibi her şey" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Anneye en zor veda… Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik "Şurda yattığına inanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu…

Geçtiğimiz yıl vefatı ile sinema dünyasını yasa boğan ve Amerika'daki süreç sonunda defin için Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın naaşı, anma töreni için Atlas Sinema'sına getirilmişti.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Anneme sarılamadım. Bana tek bir şey söyledi, bana bir şey olursa beni burada bırakma dedi. Allah'a şükürler olsun kendi topraklarına getirdim annemi" demişti.

Anjelik'i annesinin tabutundan ayıramamışlardı…

Nuri Alço, Ahu Tuğba'nın anma töreninde konuşmuştu. Bir süredir cenazesi bekletilen ve şüpheli ölümü nedeniyle otopsiye alınan meslektaşı hakkında, "Öyle bir dedikodu çıkardılar. Şüpheli ölüm yok. Evraklarını da aldık. Trafik kazasından sonra dayanamadı," ifadelerini kullanmıştı.

Annesi Ağu Tuğba'ya son görevini yerine getirmek için Atlas Sineması'ndaki yerini alan yaşadığı zorlu süreci kelimelere dökmekte zorlanmış ve vefasızlıktan yakınmıştı.

Serpil Çakmaklı "Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun" diye isyanını dile getirmişti.

Serpil Çakmaklı, Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde salonun boş kalmasına isyan ederek "Hani neredeler?" diyen Çakmaklı, "Burada olması gereken en büyük isim Banu Alkan'dı. Sayfasında bile paylaşmamış, yazıklar olsun,"ifadelerini kullanmıştı.

Salonun neredeyse bombaş kalması "Vefa" kelimesinin bir kez daha sorgulanmasına sebebiyet vermişti.

AHU TUĞBA KİMDİR ?

13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur.

Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu'nu, Atatürk Kız Ortaokulu'nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.

Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.

