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Haberler Galeri Ahu Tuğba'nın son nefesinde kızı Anjelik yanındaydı! Bir gece öncesi annesine yalvarmış...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:04

Ahu Tuğba'nın son nefesinde kızı Anjelik yanındaydı! Bir gece öncesi annesine yalvarmış...

Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Ahu Tuğba'nın son anlarında yanında kızı Anjelik vardı. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Ahu Tuğba, uzun bir süredir Miami'de kızı ile yaşıyordu. 69 yaşındaki sevilen oyuncu Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazası sonrası tam olarak sağlığına bir türlü kavuşamadı. Ahu Tuğba, dün Miami'deki evinde hayata veda etti. Ahu Tuğba'nın son nefesini verirken yaşananları kızı Anjelik anlattı... Bir gece öncesi annesine yalvarmış ama...

Ahu Tuğba’nın son nefesinde kızı Anjelik yanındaydı! Bir gece öncesi annesine yalvarmış...

Yer aldığı filmlerle adını tüm Türkiye'ye duyuran Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından Ahu Tuğba 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ahu Tuğba’nın son nefesinde kızı Anjelik yanındaydı! Bir gece öncesi annesine yalvarmış...

Uzun bir süredir ABD'de kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında büyük bir trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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Ahu Tuğba’nın son nefesinde kızı Anjelik yanındaydı! Bir gece öncesi annesine yalvarmış...

Bu süreçte bir türlü toparlanamayan Ahu Tuğba ile Miami'deki evinde kızı Anjelik ilgileniyordu.

Ahu Tuğba’nın son nefesinde kızı Anjelik yanındaydı! Bir gece öncesi annesine yalvarmış...

Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Ahu Tuğba'nın son anlarında da yanında kızı Anjelik vardı

Ahu Tuğba’nın son nefesinde kızı Anjelik yanındaydı! Bir gece öncesi annesine yalvarmış...

Ahu Tuğba, dün Miami'deki evinde hayata veda etti.

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