Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:04
Ahu Tuğba'nın son nefesinde kızı Anjelik yanındaydı! Bir gece öncesi annesine yalvarmış...
Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Ahu Tuğba'nın son anlarında yanında kızı Anjelik vardı. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Ahu Tuğba, uzun bir süredir Miami'de kızı ile yaşıyordu. 69 yaşındaki sevilen oyuncu Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazası sonrası tam olarak sağlığına bir türlü kavuşamadı. Ahu Tuğba, dün Miami'deki evinde hayata veda etti. Ahu Tuğba'nın son nefesini verirken yaşananları kızı Anjelik anlattı... Bir gece öncesi annesine yalvarmış ama...