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Haberler Galeri Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! "Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik"
Giriş Tarihi: 08.01.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 15:20

Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! "Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik"

"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki karakterleri unutulmayan Ahu Sungur, 2002 yılından bu yana evli olduğu, "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen usta oyuncu Suat Sungur ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Oyuncu çift, 2006 yılında oğulları Ege'yi kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Ahu ve Suat Sungur çifti evliliklerinde 20 yılı devirdi. Sungur çifti uzun evliliğin sırrını anlattı.

Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik

"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki karakterleri unutulmayan Ahu Sungur ile "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen usta oyuncu Suat Sungur, evliliklerinde 20 yılı devirdi.

Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik

"Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik"

Geçen günlerde sosyal medya hesabı Instragram'dan bu romantik pozu paylaşan Ahu Sungur, "Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik canım sevgilim 💜 @suatsungur1 anlaştığımız gibi en az bi 20 yıl daha 🥰 Birlikte geçen hayatın en büyük anlamı @egesungur1" notunu yazmıştı.

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Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik

Mutlu çift, uzun evliliğin sırlarını Hürriyet'e verdikleri röportajda anlattı.

Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik

Dile kolay 20 yılı devirdiniz... Nasıl geçti bu 20 yıl?

Ahu Sungur: Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik.

Suat Sungur: Daha dün akşam konuştuk. Ben "Çok hızlı geçti" dedim. Ahu, "Nasıl, 20 yıl hızlı geçer mi?" diye karşılık verdi. Yaşam öyle gidiyor zaten, bana çok hızlı geliyor. Belki yaş aldıkça insanlar bunları düşünmeye başlıyor. Oğlumuza bakıyorum, kucağımıza alıyorduk. Adam şimdi 1.90 boyunda oldu, eğilmezse öpemiyorum. Keyifli geçti 20 yıl. Çok aksaklık olsaydı hızlı gitmezdi sanırım. Şükürler olsun göz açıp kapayıncaya kadar geçti.

Ahu S.: 20 yıl dolu dolu geçti. Bana hiç hızlı gelmiyor. Mutluluğu da acıyı da tatlıyı da tatsızlığı da çok iliklerine kadar yaşayan bir insanım. 20 yıl tadına vara vara geçti. Hissederek ve asla pişman olmadan. İyi ki de öyle geçti...

Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik

Sosyal medyada "Yıllar bizi deviremedi, biz yılları devirdik" dediniz. Yılların sizi devirmeye çalıştığı dönemler oldu mu?

Ahu S.: Tabii ki yaşadık, insanız. Kim ne yaşıyorsa siz de onun bir benzerini yaşıyorsunuz, sadece isimleri değişiyor. Bizim de zor zamanlarımız oldu. Birbirimizi yanlış anladığımız zamanlar... Mesleki kariyerimizde zorlandığımız ya da her şeyin çok iyi gittiği zamanlar oldu. Hayat böyle, bir şeylerin kıymetini anlamak için o acıyla da yüzleşmek gerekiyor. Ama evlilik kolay bir şey değil. Birlikte atlattık her şeyi. Çünkü hayat arkadaşıyız. Suat benim arkadaşım, dostum, candaşım.

Suat S.: Ne olursa olsun o zorlu dönemin içinden el ele geçtik. Bizim bir şansımız var; birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Farklı görüşler olmaz mı, tabii ki olur. Ama saygımızı hiç kaybetmedik. Birlikte iyi kötü her şeyi atlattık.

Ahu S.: Bir matematiğimiz var. Aynı anda birlikte düşmedik hiç. Suat'ın düşeceğini hissettiğim an ayakta kalıp onu çektim. O da aynısını yaptı. Bir de Ege var. Evlat çok farklı bir şey. Bir şey olsa da çocuğunuzu düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki "Senin üzülmeye de vazgeçmeye de hiç öyle hakkın yok." Yola devam diyorsunuz.

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