Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! "Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik"

Sosyal medyada "Yıllar bizi deviremedi, biz yılları devirdik" dediniz. Yılların sizi devirmeye çalıştığı dönemler oldu mu?

Ahu S.: Tabii ki yaşadık, insanız. Kim ne yaşıyorsa siz de onun bir benzerini yaşıyorsunuz, sadece isimleri değişiyor. Bizim de zor zamanlarımız oldu. Birbirimizi yanlış anladığımız zamanlar... Mesleki kariyerimizde zorlandığımız ya da her şeyin çok iyi gittiği zamanlar oldu. Hayat böyle, bir şeylerin kıymetini anlamak için o acıyla da yüzleşmek gerekiyor. Ama evlilik kolay bir şey değil. Birlikte atlattık her şeyi. Çünkü hayat arkadaşıyız. Suat benim arkadaşım, dostum, candaşım.

Suat S.: Ne olursa olsun o zorlu dönemin içinden el ele geçtik. Bizim bir şansımız var; birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Farklı görüşler olmaz mı, tabii ki olur. Ama saygımızı hiç kaybetmedik. Birlikte iyi kötü her şeyi atlattık.

Ahu S.: Bir matematiğimiz var. Aynı anda birlikte düşmedik hiç. Suat'ın düşeceğini hissettiğim an ayakta kalıp onu çektim. O da aynısını yaptı. Bir de Ege var. Evlat çok farklı bir şey. Bir şey olsa da çocuğunuzu düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki "Senin üzülmeye de vazgeçmeye de hiç öyle hakkın yok." Yola devam diyorsunuz.