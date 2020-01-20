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  • 'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

'' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

'ın 1976 yapımı aile konulu filmi "" oyuncuları, yıllar sonra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) ev sahipliğinde bir araya geldi. Filmin hayatını kaybeden oyuncularından Adile Naşit, ve Ayşen Gruda anısına gerçekleştirilen "Yeşilçam'a Saygı" etkinliğine, , Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel, Cengiz Nezir ve Eriş Akman katıldı. Etkinlik alanına filmde kullanılan model klasik araçlarla gelen Yeşilçam oyuncuları, film görselleriyle süslenen araçların önünde fotoğraf çektirdi. Oyuncu Itır Esen "Aile Şerefi" filminin gün geçtikçe değeri artan mücevher gibi bir film olduğunu söyledi. Filmin hikayesini ve aileye verdiği önemi vurgulayan Esen, Münir Özkul'un filmde "Dokunma evlatlarıma, dokunma aileme, dokunma çocuklarıma." dediğini anımsattı. Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 20.01.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 15:08
'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

Esen, filmin 1970'li yıllarda sevildiğini, bugün de izlenmeye ve sevilmeye devam ettiğini ifade ederek, "O zaman biz Arzu Film ailesi içinde aile gibi yaşadığımız için sıcaklık ve sevgi bağlarımız çok güçlüydü, o da gerçek anlamda filmlere yansıyordu. Tabii bugünün şartlarında bunları yansıtmak çok kolay değil." diye konuştu. Adile Naşit ve 'un çok değerli olduğunu belirten Esen, "Onlarla oynamaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Özellikle Adile abla ve Münir Özkul gibi ustalarla aynı karenin içinde olmak çok çok başka değerli bir şey benim için." ifadesini kullandı.

'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

"TEKNİĞİN OLMADIĞI YERDE AİLE ÖN PLANA ÇIKIYOR"
Oyuncu Mahmut Cevher ise filminin her şeyiyle toplumun kabullendiği, sahiplendiği, hüzünlendiği ve gerçekten keşke böyle bir aile modeli olsa, böyle bir aile içinde yaşasaydık diyebilecekleri bir film olduğunu söyledi.

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'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

Cevher, "Ben de bir köy çocuğuyum, oradan yetişme biriyim ben böyle bir ailenin içinde yetiştim, o günler nasip oldu. Tekniğin olmadığı yerde aile daha ön plana çıkıyor, sevgiler belirginleşiyor, insanlar bütünleşiyor. Ama teknik ilerledikçe insanların dünyası da dağılıyor, herkes bireysel yaşamaya başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

Çekimlerin yapıldığı Çamlıca'daki evde tüm ekibin 1,5 ay boyunca hep beraber yaşadığını anımsatan Cevher, "Öyle olduk ki gerçekten bir aileymişiz gibi oldu." ifadesini kullandı.

'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

Türkiye'deki yapımların daha çok komedi ağırlıklı olduğunu dile getiren Cevher ,"Kimsenin dramdan haberi yok. İnşallah bir gün bu sorunlarımıza eğilecek filmler de yapılır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

"BU FİLM İÇİN YARIM GÜN ÇALIŞTIM"

Oyuncu Ahmet Sezerel, filmlerinin Türk sinemasının klasikleri olduğunun altını çizerek, 'nde ufak bir rol oynadığını, daha sonra Arzu Film'in Gülen Gözler, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı ve Cennetin Çocukları gibi filmlerinde de oyunculuk yaptığını anımsattı.

'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

Sezerel, çekimlere sadece yarım gün katıldığını, filmin bu kadar izlenip yıllar sonra da hatırlanacağını hiç düşünmediğini dile getirdi.

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