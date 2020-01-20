'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi! Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'ın 1976 yapımı aile konulu filmi "Aile Şerefi" oyuncuları, yıllar sonra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) ev sahipliğinde bir araya geldi. Filmin hayatını kaybeden oyuncularından Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına gerçekleştirilen "Yeşilçam'a Saygı" etkinliğine, Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel, Cengiz Nezir ve Eriş Akman katıldı. Etkinlik alanına filmde kullanılan model klasik araçlarla gelen Yeşilçam oyuncuları, film görselleriyle süslenen araçların önünde fotoğraf çektirdi. Oyuncu Itır Esen "Aile Şerefi" filminin gün geçtikçe değeri artan mücevher gibi bir film olduğunu söyledi. Filmin hikayesini ve aileye verdiği önemi vurgulayan Esen, Münir Özkul'un filmde "Dokunma evlatlarıma, dokunma aileme, dokunma çocuklarıma." dediğini anımsattı. Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?