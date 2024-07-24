Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!

Giriş Tarihi: 24.07.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
08:22
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın ana vokalisti Tuğba Tafantepe, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar yazan ve üzerine cinsel organını gönder kişiyi savcılığa şikayet etti. Olay geçtiğimiz yıl 25 Temmuz'da meydana geldi. Ünlü şarkıcı Tuğba Tafantepe sosyal medya hesabı Facebook'a gelen bir mesajla adeta şoku yaşadı. Bir kullanıcının mesaj olarak gönderdiği mesajlara bakan şarkıcı gördüğü fotoğraf sonrası soluğu savcılıkta aldı.