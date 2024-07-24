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Haberler Galeri Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 08:22

Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın ana vokalisti Tuğba Tafantepe, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar yazan ve üzerine cinsel organını gönder kişiyi savcılığa şikayet etti. Olay geçtiğimiz yıl 25 Temmuz'da meydana geldi. Ünlü şarkıcı Tuğba Tafantepe sosyal medya hesabı Facebook'a gelen bir mesajla adeta şoku yaşadı. Bir kullanıcının mesaj olarak gönderdiği mesajlara bakan şarkıcı gördüğü fotoğraf sonrası soluğu savcılıkta aldı.

ATAKAN IRMAK
Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!

Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe, sosyal medya üzerinden taciz mesajları almaya başladı. Bunun üzerine Tufantepe, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup şikayette bulundu.

Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!

Genç şarkıcı, cinsel ve ağır hakaret içeren mesajları için tacizcinin cezalandırılmasını talep etti.

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Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!

TACİZ EDİLDİM
Mesaj içeriğinde 'Merhaba İzmir'in neresindensin, iyi geceler' yazdıktan sonra fotoğraf atan şahıs karşılık alamayınca eylemlerine devam etti.

Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!

Tuğba Tafantepe Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede Tarık Sezer orkestrasında assolist olduğunu, Ajda Pekkan'ın ana vokalistliğini yürüttüğünü belirterek şuan Dubai'de Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!

Söz konusu mesajların Facebook hesabına atıldığını belirten şarkıcı şüphelinin kendisini cinsel anlamda taciz ettiğini söyledi.

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