Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
16:02
Akasya Durağı'nda 'çapkın çaycı Ali Kemal' olarak tanınmıştı... Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı! 'Hiç değişmemiş hala aynı'
Akasya Durağı dizisinde 'çaycı Ali Kemal' rolü ile hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan, sempatik tavırları ve başarılı oyunculuk performansıyla dönemine damga vurmuştu. Özellikle genç izleyicilerin beğenisini kazanan Uçan, diziye kattığı enerjik karakteriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Yıllardır gözlerden uzak kalan yakışıklı oyuncu, uzun bir aranın ardından nihayet ortaya çıktı. İşte görünce çok da tanışmakta zorluk çekmeyeceğiniz Ateş Fatih Uçan'ın son hali!