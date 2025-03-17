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Haberler Galeri Akasya Durağı'nda 'çapkın çaycı Ali Kemal' olarak tanınmıştı... Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı! 'Hiç değişmemiş hala aynı'
Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 16:02

Akasya Durağı'nda 'çapkın çaycı Ali Kemal' olarak tanınmıştı... Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı! 'Hiç değişmemiş hala aynı'

Akasya Durağı dizisinde 'çaycı Ali Kemal' rolü ile hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan, sempatik tavırları ve başarılı oyunculuk performansıyla dönemine damga vurmuştu. Özellikle genç izleyicilerin beğenisini kazanan Uçan, diziye kattığı enerjik karakteriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Yıllardır gözlerden uzak kalan yakışıklı oyuncu, uzun bir aranın ardından nihayet ortaya çıktı. İşte görünce çok da tanışmakta zorluk çekmeyeceğiniz Ateş Fatih Uçan'ın son hali!

Akasya Durağı’nda ’çapkın çaycı Ali Kemal’ olarak tanınmıştı... Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı! ’Hiç değişmemiş hala aynı’

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

Akasya Durağı’nda ’çapkın çaycı Ali Kemal’ olarak tanınmıştı... Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı! ’Hiç değişmemiş hala aynı’

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Akasya Durağı’nda ’çapkın çaycı Ali Kemal’ olarak tanınmıştı... Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı! ’Hiç değişmemiş hala aynı’

Dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor.

Akasya Durağı’nda ’çapkın çaycı Ali Kemal’ olarak tanınmıştı... Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı! ’Hiç değişmemiş hala aynı’

Bu oyunculardan biri de hiç tartışmasız 'çaycı Ali Kemal' lakabıyla hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan'dı...

Akasya Durağı’nda ’çapkın çaycı Ali Kemal’ olarak tanınmıştı... Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı! ’Hiç değişmemiş hala aynı’

Çapkın tavırlarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Uçan, yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.