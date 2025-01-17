Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
11:32
Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’i bir değişti, pir değişti! Aslı Altaylar 10 yaş küçük genç aşkıyla gününü gün ediyordu...
Aile komedi dizisi olan bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler rol aldı. Oyuncuların son halleri de zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de dizide Gülbin karakterine hayat veren Aslı Altaylar'dı... Ünlü oyuncu bir değişti, pir değişti. İşte Aslı Altaylar'ın şimdiki hali...