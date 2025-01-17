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Haberler Galeri Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’i bir değişti, pir değişti! Aslı Altaylar 10 yaş küçük genç aşkıyla gününü gün ediyordu...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 11:32

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’i bir değişti, pir değişti! Aslı Altaylar 10 yaş küçük genç aşkıyla gününü gün ediyordu...

Aile komedi dizisi olan bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler rol aldı. Oyuncuların son halleri de zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de dizide Gülbin karakterine hayat veren Aslı Altaylar'dı... Ünlü oyuncu bir değişti, pir değişti. İşte Aslı Altaylar'ın şimdiki hali...

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’i bir değişti, pir değişti! Aslı Altaylar 10 yaş küçük genç aşkıyla gününü gün ediyordu...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Sinan'ın Gülibik'i Aslı Altaylar...

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’i bir değişti, pir değişti! Aslı Altaylar 10 yaş küçük genç aşkıyla gününü gün ediyordu...

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’i bir değişti, pir değişti! Aslı Altaylar 10 yaş küçük genç aşkıyla gününü gün ediyordu...

Dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor.

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’i bir değişti, pir değişti! Aslı Altaylar 10 yaş küçük genç aşkıyla gününü gün ediyordu...

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’i bir değişti, pir değişti! Aslı Altaylar 10 yaş küçük genç aşkıyla gününü gün ediyordu...

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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