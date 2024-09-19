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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeli Dilek yıllar sonra ortaya çıktı! Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı! "Osman Aga görmesin"
Giriş Tarihi: 19.09.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 06:18

Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeli Dilek yıllar sonra ortaya çıktı! Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı! "Osman Aga görmesin"

Akasya Durağı dizisi tekrarlarıyla izleyiciyi kahkahalara boğmaya devam ederken aradan geçen yıllarda Akasya Durağı oyuncularının değişimleri de çok merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda Pelin Sönmez. Obayana'nın büyük aşkı, Osman Aga'nın kızı Dilek yani Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de görüntülenen Pelin Sönmez güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı. İşte Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeli Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...

Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeli Dilek yıllar sonra ortaya çıktı! Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı! Osman Aga görmesin

Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının aradan geçen yıllarda son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez.

Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeli Dilek yıllar sonra ortaya çıktı! Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı! Osman Aga görmesin

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden taksici Osman Aga'nın kızı Dilek şimdi ne yapıyor?

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Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeli Dilek yıllar sonra ortaya çıktı! Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı! Osman Aga görmesin

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeli Dilek yıllar sonra ortaya çıktı! Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı! Osman Aga görmesin

Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeli Dilek yıllar sonra ortaya çıktı! Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı! Osman Aga görmesin

2023 yılında eşi Cem Candar'dan boşanan, nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

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