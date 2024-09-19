Giriş Tarihi: 19.09.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
06:18
Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeli Dilek yıllar sonra ortaya çıktı! Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı! "Osman Aga görmesin"
Akasya Durağı dizisi tekrarlarıyla izleyiciyi kahkahalara boğmaya devam ederken aradan geçen yıllarda Akasya Durağı oyuncularının değişimleri de çok merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda Pelin Sönmez. Obayana'nın büyük aşkı, Osman Aga'nın kızı Dilek yani Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de görüntülenen Pelin Sönmez güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı. İşte Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeli Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...