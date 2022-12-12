Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:10

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın Gülbin'i yani Aslı Altaylar... Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte, Aslı Altaylar'ın son hali...