Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu | Video

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Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın Gülbin'i yani Aslı Altaylar... Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.