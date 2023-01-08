Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:34

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ını şimdi gören tanıyamıyor! Çocuk yıldız Erimşah Bora değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...