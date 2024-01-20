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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:11

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!

Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Akasya Durağı'nda köylü güzeli Zeyno olarak yıldızı parlayan oyuncu Sitare Akbaş yıllar sonra değişimi ile hayran bıraktı. Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nda köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş'ın son hali dudak uçuklattı. İşte bambaşka halleriyle Sitare Akbaş'ın muhteşem değişimi...

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'yu siz bir de şimdi görün! Güzel oyuncu Sitare Akbaş cesur pozları ve değişimi ile sosyal medyayı coşturdu...

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!

Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimi ile dudak uçuklattı.

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Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!

Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın muhteşem değişimi estetik sorularını da beraberinde getirdi.

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!

Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali ilgi odağı oldu.

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!

Geçmişten bugüne büyük bir değişim yaşadığı görülen Sitare Akbaş da estetik güzeli mi?

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