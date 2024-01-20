Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
07:11
Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!
Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Akasya Durağı'nda köylü güzeli Zeyno olarak yıldızı parlayan oyuncu Sitare Akbaş yıllar sonra değişimi ile hayran bıraktı. Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nda köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş'ın son hali dudak uçuklattı. İşte bambaşka halleriyle Sitare Akbaş'ın muhteşem değişimi...