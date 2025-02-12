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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın Leyla'sıydı... Oyuncu Ayça İnci neden evlenmediğini ilk kez açıkladı! "Daha önce denedim..."
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:02

Akasya Durağı'nın Leyla'sıydı... Oyuncu Ayça İnci neden evlenmediğini ilk kez açıkladı! "Daha önce denedim..."

Akasya Durağı dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayça İnci, en son 'Üç Kız Kardeş' dizisinde boy göstermişti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Ayça İnci, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Uzun süredir Gökhan Şeşen'le birlikte olan İnci, neden evlenmediğini ilk kez açıkladı. İşte haberin tüm detayları.

Akasya Durağı’nın Leyla’sıydı... Oyuncu Ayça İnci neden evlenmediğini ilk kez açıkladı! Daha önce denedim...

46 yaşındaki oyuncu Ayça İnci, adını Akasya Durağı dizisindeki Leyla karakteri ile duyurmuştu.

Akasya Durağı’nın Leyla’sıydı... Oyuncu Ayça İnci neden evlenmediğini ilk kez açıkladı! Daha önce denedim...

Başarılı oyuncu performansıyla dönemine damga vuran İnci adından söz ettirmişti.

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Akasya Durağı’nın Leyla’sıydı... Oyuncu Ayça İnci neden evlenmediğini ilk kez açıkladı! Daha önce denedim...

Bir süredir gözlerden uzak olan Ayça İnci, gazeteciler tarafından görüntülendi. Ayak üstü muhabirlerle sohbet eden güzel oyuncu özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Akasya Durağı’nın Leyla’sıydı... Oyuncu Ayça İnci neden evlenmediğini ilk kez açıkladı! Daha önce denedim...

Yaklaşık 15 senedir Gökan Şeşen ile aşk yaşayan Ayça İnci, neden evlenmediğini açıkladı.

Akasya Durağı’nın Leyla’sıydı... Oyuncu Ayça İnci neden evlenmediğini ilk kez açıkladı! Daha önce denedim...

Muahbir "Evlilik için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, güzel oyuncudan "Evlilik güzel şeydir. Güzeldir herhalde... Ben daha önce denedim. Bir karar verip bir vazgeçiyoruz" cevabını verdi.

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