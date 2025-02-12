Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
12:02
Akasya Durağı'nın Leyla'sıydı... Oyuncu Ayça İnci neden evlenmediğini ilk kez açıkladı! "Daha önce denedim..."
Akasya Durağı dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayça İnci, en son 'Üç Kız Kardeş' dizisinde boy göstermişti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Ayça İnci, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Uzun süredir Gökhan Şeşen'le birlikte olan İnci, neden evlenmediğini ilk kez açıkladı. İşte haberin tüm detayları.