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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın Zeyno'su değişimi ile mest etmişti! Sitare Akbaş meğer Müslüm Gürses'in...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:05

Akasya Durağı'nın Zeyno'su değişimi ile mest etmişti! Sitare Akbaş meğer Müslüm Gürses'in...

Akasya Durağı'nda köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali dudak uçuklattı. Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı olurken oyuncunun son olarak yaptığı Müslüm Gürses itirafı ise hayranlarını oldukça şaşırttı! Akasya Durağı'nun Zeyno'su Sitare Akbaş ile Müslüm Gürses arasında meğer kan bağı varmış... İşte Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın Müslüm Gürses itirafı...

Akasya Durağı’nın Zeyno’su değişimi ile mest etmişti! Sitare Akbaş meğer Müslüm Gürses’in...

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'ya hayat veren Sitare Akbaş son olarak yaptığı Müslüm Gürses itirafı ile oldukça dikkat çekti.

Akasya Durağı’nın Zeyno’su değişimi ile mest etmişti! Sitare Akbaş meğer Müslüm Gürses’in...

Akasya Durağı'nda köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı olurken oyuncunun son olarak yaptığı Müslüm Gürses itirafı ise hayranlarını oldukça şaşırttı! Akasya Durağı'nun Zeyno'su Sitare Akbaş ile Müslüm Gürses arasında meğer kan bağı varmış... İşte Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın Müslüm Gürses itirafı...

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Akasya Durağı’nın Zeyno’su değişimi ile mest etmişti! Sitare Akbaş meğer Müslüm Gürses’in...

Sitare Akbaş, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu yıllar sonra yaptığı Müslüm Gürses açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Oyunculuğunun yanı sıra ticaretle de uğraşan Sitare Akbaş, "Ben hiç dinlenemiyorum. Boş durmaktan keyif almıyorum. Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım. Ben böyle mutluyum. Seviyorum ticaretle uğraşmayı. Baktım kaybettiğimde olduğum yere geri dönüyorum, o yüzden kaybettiğim hiç bir şey yok, deniyorum. Kazanırsam partileriz" diyerek güldü.

"MÜSLÜM GÜRSES İLE AKRABAYIZ"

Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu ifade eden Akbaş, şunları söyledi: "Biz Türkmen göçmeniyiz. Bana bunu büyük babam anlatmıştı. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soy adımız Akbaş, onun da Akbaş"

Akasya Durağı’nın Zeyno’su değişimi ile mest etmişti! Sitare Akbaş meğer Müslüm Gürses’in...

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'yu siz bir de şimdi görün! Güzel oyuncu Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı...

Akasya Durağı’nın Zeyno’su değişimi ile mest etmişti! Sitare Akbaş meğer Müslüm Gürses’in...

Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimi ile dudak uçuklattı.

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