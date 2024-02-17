Akasya Durağı’nın Zeyno’su değişimi ile mest etmişti! Sitare Akbaş meğer Müslüm Gürses’in...

Sitare Akbaş, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu yıllar sonra yaptığı Müslüm Gürses açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Oyunculuğunun yanı sıra ticaretle de uğraşan Sitare Akbaş, "Ben hiç dinlenemiyorum. Boş durmaktan keyif almıyorum. Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım. Ben böyle mutluyum. Seviyorum ticaretle uğraşmayı. Baktım kaybettiğimde olduğum yere geri dönüyorum, o yüzden kaybettiğim hiç bir şey yok, deniyorum. Kazanırsam partileriz" diyerek güldü.

"MÜSLÜM GÜRSES İLE AKRABAYIZ"

Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu ifade eden Akbaş, şunları söyledi: "Biz Türkmen göçmeniyiz. Bana bunu büyük babam anlatmıştı. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soy adımız Akbaş, onun da Akbaş"