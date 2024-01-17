Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
10:20
Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!
Bir İstanbul Masalı, Annem, Adını Feriha Koydum, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova ve şimdi de Aldatmak usta oyuncu Vahide Perçin'in yer aldığı başarılı projelerden sadece bazıları... Atv ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Peki Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in rol arkadaşlarından birinin de kızı Alize Gördüm olduğunu biliyor musunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babasının izinde... Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. İşte 10 parmağında 10 marifet olan, güzelliğiyle dikkat çeken Vahide Perçin'in oyuncu kızı Alize Gördüm...