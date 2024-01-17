Aldatmak dizisinin Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!

Yer aldığı tiyatro oyunları, dizi ve sinema filmlerinin yanı sıra güçlü kişiliği ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Vahide Perçin sosyal medyanından yakından takip ettiği oyunculardan. Bir dönem kansere yakalanan ve hayranlarını korkutan Vahide Perçin'in dönüşü de muhteşem olmuştu. Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle beğeni toplayan Vahide Perçin şimdilerde ise Aldatmak dizisinde Güzide olarak izleyicinin kalbine taht kurmayı başardı.