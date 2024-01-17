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Haberler Galeri Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:20

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!

Bir İstanbul Masalı, Annem, Adını Feriha Koydum, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova ve şimdi de Aldatmak usta oyuncu Vahide Perçin'in yer aldığı başarılı projelerden sadece bazıları... Atv ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Peki Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in rol arkadaşlarından birinin de kızı Alize Gördüm olduğunu biliyor musunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babasının izinde... Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. İşte 10 parmağında 10 marifet olan, güzelliğiyle dikkat çeken Vahide Perçin'in oyuncu kızı Alize Gördüm...

Aldatmak dizisinin Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!

Yer aldığı tiyatro oyunları, dizi ve sinema filmlerinin yanı sıra güçlü kişiliği ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Vahide Perçin sosyal medyanından yakından takip ettiği oyunculardan. Bir dönem kansere yakalanan ve hayranlarını korkutan Vahide Perçin'in dönüşü de muhteşem olmuştu. Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle beğeni toplayan Vahide Perçin şimdilerde ise Aldatmak dizisinde Güzide olarak izleyicinin kalbine taht kurmayı başardı.

Aldatmak dizisinin Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!

Bir İstanbul Masalı, Annem, Adını Feriha Koydum, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova ve şimdi de Aldatmak... Usta oyuncu Vahide Perçin'in yer aldığı başarılı projelerden sadece bazıları...

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Aldatmak dizisinin Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!

Atv ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Aldatmak dizisinin Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Aldatmak dizisinin Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da annesinin izinde! Alize Gördüm güzelliği ile büyüledi!

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. İşte 10 parmağında 10 marifet olan, güzelliğiyle dikkat çeken Vahide Perçin'in oyuncu kızı Alize Gördüm...

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