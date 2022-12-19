Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
10:35
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün büyüdü de anne oldu! Yağmur Ün minik kızı Su Diana'nın yüzünü gösterdi!
Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün anne oldu. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Yağmur Ün son olarak doktor sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün düğünün hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncu Yağmur Ün minik kızını kucağına aldı. Hastane odasından karelerini paylaşan Yağmur Ün ile Doktor Doğaç Ergezen çifti kızlarına Su Diana adını verdi. İşte Alemin Kıralı'nda Ahsen'i Yağmur Ün'ün minik kızının ilk kareleri...