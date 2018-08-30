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direksiyon başında

Geçen günlerde 700 bin TL'lik otomobili ile Nişantaşı'nda görüntülenen Aleyna Tilki direksiyon başından fotoğraf paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.08.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 12:57
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direksiyon başında
Aleyna Tilki direksiyon başında

18 yaşındaki şarkıcı , ehliyetini alır almaz arabasını da aldı. Genç şarkıcının arabası; 98 bin euro'luk (700 bin TL) Porsche Macan.

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direksiyon başında
Aleyna Tilki direksiyon başında

YARISI PEŞİN YARISI TAKSİT

'nin 700 bin TL'lik otomobili yarısını peşin yarısını taksitle aldığı öğrenildi.

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direksiyon başında
Aleyna Tilki direksiyon başında

'VAKTİ GELİNCE HEPİNİZE YOL VERECEĞİM'

Direksiyon başından fotoğrafını paylaşan fotoğrafa; "Sellektör yapma boşa, vakti gelince hepinize yol vereceğim. Ehliyetliyiz artık." notunu düştü.

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direksiyon başında
Aleyna Tilki direksiyon başında
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direksiyon başında
Aleyna Tilki direksiyon başında
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direksiyon başında
Aleyna Tilki direksiyon başında
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direksiyon başında
Aleyna Tilki direksiyon başında
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