Aleyna Tilki direksiyon başında

Geçen günlerde 700 bin TL'lik otomobili ile Nişantaşı'nda görüntülenen Aleyna Tilki direksiyon başından fotoğraf paylaştı. 18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, ehliyetini alır almaz arabasını da aldı. Genç şarkıcının arabası; 98 bin euro'luk (700 bin TL) Porsche Macan. YARISI PEŞİN YARISI TAKSİT Aleyna Tilki'nin 700 bin TL'lik otomobili yarısını peşin yarısını taksitle aldığı öğrenildi. 'VAKTİ GELİNCE HEPİNİZE YOL VERECEĞİM' Direksiyon başından fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki fotoğrafa; 'Sellektör yapma boşa, vakti gelince hepinize yol vereceğim. Ehliyetliyiz artık.' notunu düştü.