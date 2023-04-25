Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:41

Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile 23 yıllık eşi Aslı Şen geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Metin Şen, "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz ayrıldık. 23 seneye yakışan şekilde boşandık." demişti. Eski çift Metin Şen ile Aslı Gümüşel boşanırken söyledikleri gibi dost kalmayı başardı. Aslı Gümüşel, bayramda eski kayınpederi Ali Şen'i Bodrum'daki evinde ziyaret etti. Aslı Gümüşel, Şen Ailesi ile bayram sofrasına oturdu. Aile, bayram yemeğinde Ali Şen'in 84'üncü yaş gününü de kutladı. İşte 'Şen Ailesi'nin bayram pozu...