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Haberler Galeri Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:41

Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile 23 yıllık eşi Aslı Şen geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Metin Şen, "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz ayrıldık. 23 seneye yakışan şekilde boşandık." demişti. Eski çift Metin Şen ile Aslı Gümüşel boşanırken söyledikleri gibi dost kalmayı başardı. Aslı Gümüşel, bayramda eski kayınpederi Ali Şen'i Bodrum'daki evinde ziyaret etti. Aslı Gümüşel, Şen Ailesi ile bayram sofrasına oturdu. Aile, bayram yemeğinde Ali Şen'in 84'üncü yaş gününü de kutladı. İşte 'Şen Ailesi'nin bayram pozu...

BÜLENT CANKURT
Ali Şen’in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!

Temmuz 2000'de görkemli bir düğünle evlenen, geçen ay 13 Mart'ta da sessiz sedasız boşanan Aslı Gümüşel ile Metin Şen, boşanırken söyledikleri gibi dost kalmayı başardı.

Ali Şen’in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!

Çoğu boşanan çiftin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı günümüzde, onlar tam bir medeniyet örneği sergiliyor.

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Ali Şen’in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!

İşte son örnek: Aslı Gümüşel bayramda, 23 yıl boyunca "baba" dediği ex kayınpederi Ali Şen'in elini öpmeye gitti.

Ali Şen’in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!

Ali Şen'in, yılın büyük kısmını geçirdiği Bodrum'daki evine giden Aslı Hanım, boşanmadan önce olduğu gibi Şen Ailesi ile bayram sofrasına oturdu.

Ali Şen’in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!

Sofrada, Ali Şen'in yanı sıra, oğulları Batu ve Berke, ex eşi Metin Şen, ex görümcesi Suzan Şen ve onun hayat arkadaşı Nail Yiğittaş da vardı.

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