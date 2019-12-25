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görme engelli çocuklar için kitap okudu!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden , ziyaret ettiği Feyzullah Kıyıklık 'nda engellilerle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Burada eğitim gören kursiyerlerle türküler söyleyen, ok atan, bilek güreşi yapan Alişan, "" projesi kapsamında için kitap okudu. Engelliler Sarayı'na hayran kaldığını belirten ünlü sanatçı, "Gelirken tek veya iki odalı küçük bir yer zannediyordum ama burası gerçekten bir saray" dedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:33
Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu!

Şarkıcı , 'nin hayata geçirdiği "" isimli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engellilerle bir araya geldi. Feyzullah Kıyıklık 'na girişte coşkuyla karşılanan ünlü sanatçı, kendini konuk eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yla birlikte eğitim verilen atölyeleri gezdi.

Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu!

Paralimpik spor salonuna giren ünlü isim, uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları olan milli sporcularla tanıştı.

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Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu!

Şampiyonları tebrik eden sanatçı, bazı sporcuların tekliflerini geri çevirmeyip onlarla bilek güreşi yaptı.

Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu!

, okçularla birlikte ok attı ve müzik sınıfında da mikrofonu eline alıp "Erik dalı gevrektir" şarkısını engellilerle birlikte söyledi. Tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyelerinde derslere de katılan Alişan, kursiyerlerin çalışmaları yerinde izledi.

Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu!

"BİRÇOK GÜZELLİĞE ŞAHİTLİK ETTİK"

Ünlü şarkıcı daha sonra "" projesine destek vermek için ses kayıt odasına girdi. Başkan Çağırıcı ve , Cemil Meriç'in "Bu Ülke" isimli kitabından engelliler için 5'er sayfa okudu.

Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu!

Bağcılar'da engelleri kaldırdıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, "Yıllardır bu merkezde birçok güzelliğe şahitlik ettik. Yıllarca evinde mahkûm olan evladımızın burada başarılar elde ettiğini gördük. Eskiden engellisi olan ailelerin hep ağladığını görürdük ama bu mekânda kimsenin ağladığını görmedik. Ancak sevinçten ağladığını gördük. Yıllardır ailesine yük olarak görünen kardeşlerimizin burada kendilerine, ailelerine, millete, vatana faydalı olduğunu görünce mutluluktan uçtuklarını gördük" dedi.

Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu!

"BÖYLE BİR YAPIYA SAHİP OLDUĞUNUZ İÇİN ÇOK ŞANSLISINIZ"

İlçe sakinlerinin böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu kaydeden , "Gelirken burayı tek veya iki odalı bir engelli merkezi zannediyordum. İsim olarak öylesine konuldu diye düşünüyordum. Ama görünce çok şaşırdım. Burası gerçekten bir saray. Burayı gezmekten büyük keyif aldım. Buranın halkı böyle bir başkana ve böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı. En büyük sorunumuz engelli kardeşlerimizin evden çıkamaması. Hep evin içindeler ve topluma karışmıyorlar. Burada gördüm ki el sanatları gelişmiş, birbirleriyle kaynaşmışlar. Burada hiçbir engel yok. Gurur duydum. Allah bu kompleksi kazandırandan razı olsun" diye konuştu.

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