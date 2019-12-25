Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu!

"BÖYLE BİR YAPIYA SAHİP OLDUĞUNUZ İÇİN ÇOK ŞANSLISINIZ"

İlçe sakinlerinin böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu kaydeden Alişan, "Gelirken burayı tek veya iki odalı bir engelli merkezi zannediyordum. İsim olarak öylesine konuldu diye düşünüyordum. Ama görünce çok şaşırdım. Burası gerçekten bir saray. Burayı gezmekten büyük keyif aldım. Buranın halkı böyle bir başkana ve böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı. En büyük sorunumuz engelli kardeşlerimizin evden çıkamaması. Hep evin içindeler ve topluma karışmıyorlar. Burada gördüm ki el sanatları gelişmiş, birbirleriyle kaynaşmışlar. Burada hiçbir engel yok. Gurur duydum. Allah bu kompleksi kazandırandan razı olsun" diye konuştu.