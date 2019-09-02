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  • Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

ve 'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu eşi son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift Alişan ve Buse Varol kısa sürede çocuk sahibi de oldular. Burak ismini verdikleri oğullarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Alşan ve Buse Varol sosyal medyadan da sıklıkla paylaşım yapıyorlar. ile fotoğraflarına beğeni yağarken son yaptığı paylaşım ile hayranlarına sürpriz yaptı. Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan "Annesi duymasın da bana benziyor sanki Burak:)) Sizce??" notunu düştü. Alişan'ın ve oğlu Burak'ın yanyana görüldüğü paylaşıma yorum yağdı. Alişan'ın eşi Buse Varol ise "Üzgünüm askim ama pek sana benzetmiyorlar, yüzü değil huyu benzesin inşallah..." yorumunu yaptı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 08:39
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu eşi son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift Alişan ve Buse Varol kısa sürede çocuk sahibi de oldular. Burak ismini verdikleri oğullarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Alşan ve Buse Varol sosyal medyadan da sıklıkla paylaşım yapıyorlar. ile fotoğraflarına beğeni yağarken son yaptığı paylaşım ile hayranlarına sürpriz yaptı. Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan "Annesi duymasın da bana benziyor sanki Burak:)) Sizce??" notunu düştü. Alişan'ın ve oğlu Burak'ın yanyana görüldüğü paylaşıma yorum yağdı. Alişan'ın eşi Buse Varol ise "Üzgünüm askim ama pek sana benzetmiyorlar, yüzü değil huyu benzesin inşallah..." yorumunu yaptı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

FAHRİYE EVCEN

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Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

FAHRİYE EVCEN

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

FAHRİYE EVCEN

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

KIVANÇ TATLITUĞ

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

KIVANÇ TATLITUĞ

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

ANGELINA JOLIE

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