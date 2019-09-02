Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak kime benziyor? Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan 'yok artık' dedirtti!

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift Alişan ve Buse Varol kısa sürede çocuk sahibi de oldular. Burak ismini verdikleri oğullarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Alşan ve Buse Varol sosyal medyadan da sıklıkla paylaşım yapıyorlar. Alişan'ın oğlu Burak ile fotoğraflarına beğeni yağarken son yaptığı paylaşım ile hayranlarına sürpriz yaptı. Çocukluk fotoğrafını paylaşan Alişan "Annesi duymasın da bana benziyor sanki Burak:)) Sizce??" notunu düştü. Alişan'ın çocukluk fotoğrafı ve oğlu Burak'ın yanyana görüldüğü paylaşıma yorum yağdı. Alişan'ın eşi Buse Varol ise "Üzgünüm askim ama pek sana benzetmiyorlar, yüzü değil huyu benzesin inşallah..." yorumunu yaptı. İşte Alişan'ın çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...