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Haberler Galeri Aliye'nin Arda'sı büyüdü, koca delikanlı oldu! Ayberk Koçar şimdi 22 yaşında! Görenler inanamadı!
Giriş Tarihi: 01.07.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 16:46

Aliye'nin Arda'sı büyüdü, koca delikanlı oldu! Ayberk Koçar şimdi 22 yaşında! Görenler inanamadı!

Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aliye dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. atv ekranlarında yayınlanan Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. Aliye'nin ardından setlere ara veren Ayberk Koçar, bir süre sonra ''Pulsar'', ''Son Osmanlı Yandım Ali'', ''Benim Hala Umudum Var'' ve 'Hayde Bre'' gibi yapımlarda karşımıza çıktı. Eğitimine ağırlık veren Ayberk Koçar, şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı! Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okuyan Ayberk, Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazandı. İşte dizide sevimli halleri ile dikkati çeken Ayberk Koçar'ın son hali...

Aliye’nin Arda’sı büyüdü, koca delikanlı oldu! Ayberk Koçar şimdi 22 yaşında! Görenler inanamadı!

atv ekranlarında yayınlandığı dönem dillerden düşmeyen Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.

Aliye’nin Arda’sı büyüdü, koca delikanlı oldu! Ayberk Koçar şimdi 22 yaşında! Görenler inanamadı!

2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aliye dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yer alıyor.

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Aliye’nin Arda’sı büyüdü, koca delikanlı oldu! Ayberk Koçar şimdi 22 yaşında! Görenler inanamadı!

Başrollerinde Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aliye dizisi, günümüzde bile birçok kişinin hafızasında yer alıyor.

Aliye’nin Arda’sı büyüdü, koca delikanlı oldu! Ayberk Koçar şimdi 22 yaşında! Görenler inanamadı!

Aliye dizisinde hayat verdiği Arda karakteriyle hafızalara kazınan Ayberk Koçar, o dönemde çok küçük bir yaşta olmasına rağmen başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Aliye’nin Arda’sı büyüdü, koca delikanlı oldu! Ayberk Koçar şimdi 22 yaşında! Görenler inanamadı!

Ayberk Koçar, 2000'li yıllara damga vuran 'Aliye' dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile oyunculuğa adım atmıştı.

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