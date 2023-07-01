Giriş Tarihi: 01.07.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 16:46

Aliye'nin Arda'sı büyüdü, koca delikanlı oldu! Ayberk Koçar şimdi 22 yaşında! Görenler inanamadı!

Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aliye dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. atv ekranlarında yayınlanan Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. Aliye'nin ardından setlere ara veren Ayberk Koçar, bir süre sonra ''Pulsar'', ''Son Osmanlı Yandım Ali'', ''Benim Hala Umudum Var'' ve 'Hayde Bre'' gibi yapımlarda karşımıza çıktı. Eğitimine ağırlık veren Ayberk Koçar, şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı! Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okuyan Ayberk, Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazandı. İşte dizide sevimli halleri ile dikkati çeken Ayberk Koçar'ın son hali...