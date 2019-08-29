Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Almeda Abazi'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı yıkıldı!

Arnavut asıllı güzel model ve oyuncu katıldığı 3 güzellik yarışmasında da birincilik almış tescilli güzellerden. 'ye yerleştikten sonra çeşitli yarışma ve programlarla adını duyuran Almeda Abazi güzelliği ile de herkesin ilgi odağı olmayı başardı. Oyuncu ile hayatını birleştiren Almeda Abazi'nin geçtiğimiz aylarda adında bir de oğlu var. Hayatı ile merak edilen ünlülerden olan Almeda Abazi Sayışman sosyal medyada da oldukça takip ediliyor. Sık sık ailesi ile paylaşımlarda bulunan Almeda Abazi Sayışman'ın son yaptığı paylaşıma ise yorum yağdı. Annesinin oldukça genç ve güzel olduğunu söyleyen yorumlar sonrası en çok merak edilenlerden oldu. İşte Almeda Abazi'nin annesi ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 16:01
Almeda Abazi'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Arnavut asıllı güzel model ve oyuncu katıldığı 3 güzellik yarışmasında da birincilik almış tescilli güzellerden. 'ye yerleştikten sonra çeşitli yarışma ve programlarla adını duyuran Almeda Abazi güzelliği ile de herkesin ilgi odağı olmayı başardı. Oyuncu ile hayatını birleştiren Almeda Abazi'nin geçtiğimiz aylarda adında bir de oğlu var. Hayatı ile merak edilen ünlülerden olan Almeda Abazi Sayışman sosyal medyada da oldukça takip ediliyor. Sık sık ailesi ile paylaşımlarda bulunan Almeda Abazi Sayışman'ın son yaptığı paylaşıma ise yorum yağdı. Annesinin oldukça genç ve güzel olduğunu söyleyen yorumlar sonrası en çok merak edilenlerden oldu. İşte Almeda Abazi'nin annesi ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Almeda Abazi'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

EMINA JAHOVIC

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almeda Abazi'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Almeda Abazi'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

PELİN KARAHAN

Almeda Abazi'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Almeda Abazi'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

HANDE ERÇEL

Almeda Abazi'nin annesi güzelliği ile hayran bıraktı... Almeda Abazi annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

BİZE ULAŞIN