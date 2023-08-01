Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:28

Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu'nu havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladı... Taze aşıklardan dikkat çeken tatil pozu!

"Kızılcık Şerbeti" dizisiyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Çift, birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan etmişti. Şu sıralar baş başa tatilde olan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, paylaşımlarıyla isimlerinden söz ettiriyor. Son olarak Navruz, havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladığı sevgilisiyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu'nun verdiği poz büyük beğeni topladı.