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Haberler Galeri Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu'nu havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladı... Taze aşıklardan dikkat çeken tatil pozu!
Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:28

Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu'nu havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladı... Taze aşıklardan dikkat çeken tatil pozu!

"Kızılcık Şerbeti" dizisiyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Çift, birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan etmişti. Şu sıralar baş başa tatilde olan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, paylaşımlarıyla isimlerinden söz ettiriyor. Son olarak Navruz, havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladığı sevgilisiyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu'nun verdiği poz büyük beğeni topladı.

Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu’nu havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladı... Taze aşıklardan dikkat çeken tatil pozu!

"Yemin" ve "Emanet" dizileriyle kariyerinde sıçrama yaşayan, "Kızılcık Şerbeti" ile şöhretine şöhret katan Sıla Türkoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu’nu havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladı... Taze aşıklardan dikkat çeken tatil pozu!

Sıla Türkoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu’nu havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladı... Taze aşıklardan dikkat çeken tatil pozu!

Sezonun yorgunluğunu baş başa vakit geçirerek atan taze çift, şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu’nu havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladı... Taze aşıklardan dikkat çeken tatil pozu!

Çiçeği burnunda aşıklar, tatilden karelerini de takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Alp Navruz sevgilisi Sıla Türkoğlu’nu havluya sarıp sıkı sıkı sarmaladı... Taze aşıklardan dikkat çeken tatil pozu!

Son olarak Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan yeni bir aşk pozu geldi.

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