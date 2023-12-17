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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızı parlamıştı! Güzel oyuncu Safir’in kadrosuna dahil oldu! ‘FerYam’dan uzak dursun’
Giriş Tarihi: 17.12.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 17:25

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızı parlamıştı! Güzel oyuncu Safir’in kadrosuna dahil oldu! ‘FerYam’dan uzak dursun’

ATV ekranlarının takip edilen dizisi Safir yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Gelen son haberlere göre, dram türündeki yapımın kadrosuna güzeller güzeli bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu, dizide dengeleri değiştirmeye geliyor. Haberi alan izleyiciler, iddialı isim ile ilgili olarak ''FerYam'dan uzak dursun!'' yorumlarında bulundu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu'dan sonra Safir kadrosuna dahil olan o isim…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızı parlamıştı! Güzel oyuncu Safir’in kadrosuna dahil oldu! ‘FerYam’dan uzak dursun’

ATV ekranlarının gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızı parlamıştı! Güzel oyuncu Safir’in kadrosuna dahil oldu! ‘FerYam’dan uzak dursun’

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Nur Yazar, Gizem Sevim, Can Bartu Aslan gibi isimleri bir araya getiren dizinin çekimleri, Kapodakya'da gerçekleştiriliyor.

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızı parlamıştı! Güzel oyuncu Safir’in kadrosuna dahil oldu! ‘FerYam’dan uzak dursun’

Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alan yapım, kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızı parlamıştı! Güzel oyuncu Safir’in kadrosuna dahil oldu! ‘FerYam’dan uzak dursun’

Yeni bölümleri iple çekilen yapıma, 14. Bölümde Ruhi Sarı dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, dizide Halit karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızı parlamıştı! Güzel oyuncu Safir’in kadrosuna dahil oldu! ‘FerYam’dan uzak dursun’

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı dizinin kadrosuna son olarak flaş bir oyuncu daha katıldı.

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