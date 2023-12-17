Giriş Tarihi: 17.12.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 17:25

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızı parlamıştı! Güzel oyuncu Safir’in kadrosuna dahil oldu! ‘FerYam’dan uzak dursun’

ATV ekranlarının takip edilen dizisi Safir yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Gelen son haberlere göre, dram türündeki yapımın kadrosuna güzeller güzeli bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu, dizide dengeleri değiştirmeye geliyor. Haberi alan izleyiciler, iddialı isim ile ilgili olarak ''FerYam'dan uzak dursun!'' yorumlarında bulundu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu'dan sonra Safir kadrosuna dahil olan o isim…