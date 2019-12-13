Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!

filminin galasında espriler havada uçuştu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ağır abileri ve kadınlarının kahkaha dolu tatil macerasını anlatan filminin galası yapıldı. Gecede espriler havada uçuştu. Filmin konuk oyuncusu olan , 'Aman Reis Duymasın'ı kendisinin de ilk kez izleyeceğini belirterek espri yaptı: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakterleri farklı şekilde görecek seyirci. Ekibin anlattığına göre çok komik. Bense sahiden konuk oyuncuyum ve isminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim, duymadım."

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:10
Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!

Onur Tan'ın yönettiği, Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği ''ın galası Kanyon'da yapıldı.

Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!

Filmin konuk oyuncusu olan , ''ı kendisinin de ilk kez izleyeceğini belirterek espri yaptı: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakterleri farklı şekilde görecek seyirci. Ekibin anlattığına göre çok komik. Bense sahiden konuk oyuncuyum ve isminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim, duymadım."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!

'KORUMAYI ONLAR DÜŞÜNSÜN'

Geçen hafta Azerbaycan'da yaşadığı izdihamla ilgili de konuşan Kaynarca, filmin galası için yine Azerbaycan'a gideceğini söyledi. Kaynarca, "Koruma ordusu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Artık onlar düşünsün. Gördüler, önlemini alırlar. Şikayetimiz yok ama o arbedede sağlıklı iletişim kuramıyoruz" diye yanıtladı.

Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!

ESPRİLERİYLE KIRIP GEÇİRDİLER

Filmin başrollerinden Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba ve Ceren Benderlioğlu ise esprileriyle kırdı geçirdi. Sözü ilk alan Üstündağ, Kaynarca'ya taş atarak, "Biz çok eğlendik ama Oktay Abi eğlenmedi çünkü o yoktu" demesi salonu kahkahaya boğdu. Emir Benderlioğlu ise "Ben Oktay Bey, Ozan Bey ve Ceren Hanım'a katılıyorum" diyerek herkesi güldürdü.

Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!

'SEYİRCİYLE BİRLİKTE GÜLMEK ÇOK GÜZELDİ'
Gösterim sonrası konuşan Savaş Özdemir, "Filmi ilk kez seyirci ile beraber izledik. Tepkiler çok güzeldi" dedi. Ceren Benderlioğlu, "Filmde kendimi çok beğendim. Senaristlerimizin, kamera önü ve arkasının, herkesin eline sağlık. Başarı kaçınılmaz" yorumunu yaptı.Ozan Akbaba ise, "Komedi sahnelerinde salon kahkahaya boğuldu. Onlarla birlikte gülmek çok güzeldi" diye konuştu.

Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!
BİZE ULAŞIN