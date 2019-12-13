Aman Reis Duymasın filminin galasında espriler havada uçuştu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ağır abileri ve kadınlarının kahkaha dolu tatil macerasını anlatan Aman Reis Duymasın filminin galası yapıldı. Gecede espriler havada uçuştu. Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca, 'Aman Reis Duymasın'ı kendisinin de ilk kez izleyeceğini belirterek espri yaptı: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakterleri farklı şekilde görecek seyirci. Ekibin anlattığına göre çok komik. Bense sahiden konuk oyuncuyum ve isminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim, duymadım."