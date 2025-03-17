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Haberler Galeri Anne-kız günleri için sabırsızlanıyor... Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un Milena'yla eğlenceli paylaşımı!
Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:10

Anne-kız günleri için sabırsızlanıyor... Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un Milena'yla eğlenceli paylaşımı!

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında kızı Milena'yı dünyaya getiren Atiksoy, son olarak sosyal medya hesabında kızıyla eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Anne-kız günleri için sabırsızlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'un hikayesi, kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Anne-kız günleri için sabırsızlanıyor... Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’un Milena’yla eğlenceli paylaşımı!

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Anne-kız günleri için sabırsızlanıyor... Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’un Milena’yla eğlenceli paylaşımı!

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

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Anne-kız günleri için sabırsızlanıyor... Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’un Milena’yla eğlenceli paylaşımı!

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Anne-kız günleri için sabırsızlanıyor... Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’un Milena’yla eğlenceli paylaşımı!

TAM BİR KIZ BABASI!

İlk babalık heyecanını yaşayan Oktay, geçtiğimiz günlerde gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Muhabirlere 9 aylık kızı Mira Milena ile bir anısını anlatan Oktay, yüzlerde tebessüm bırakmıştı.

Anne-kız günleri için sabırsızlanıyor... Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’un Milena’yla eğlenceli paylaşımı!

'BABA GİTME'

Kızına olan düşünlüğü ile bilinen başarılı oyuncu, "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" demişti.