Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
11:10
Anne-kız günleri için sabırsızlanıyor... Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un Milena'yla eğlenceli paylaşımı!
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında kızı Milena'yı dünyaya getiren Atiksoy, son olarak sosyal medya hesabında kızıyla eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Anne-kız günleri için sabırsızlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'un hikayesi, kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.