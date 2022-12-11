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Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:44

Annelik heyecanı yaşıyor! Oyuncu Funda Eryiğit: Zaten evli gibiyim

Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken sürpriz bir haber almıştı. Ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bebek bekleyen Funda Eryiğit bir dergiye röportaj verdi. Eryiğit evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

Annelik heyecanı yaşıyor! Oyuncu Funda Eryiğit: Zaten evli gibiyim

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

Annelik heyecanı yaşıyor! Oyuncu Funda Eryiğit: Zaten evli gibiyim

Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber geldi. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle büyük sevinç yaşadı.

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Annelik heyecanı yaşıyor! Oyuncu Funda Eryiğit: Zaten evli gibiyim

Eryiğit, Re Touch dergisine röportaj verdi. 38 yaşındaki Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu da yanıtladı. Oyuncu, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" dedi.

Annelik heyecanı yaşıyor! Oyuncu Funda Eryiğit: Zaten evli gibiyim

Funda Eryiğit Kimdir ?

1 Mart 1984 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gledi. Aslen Samsun Bafralı olan oyuncunun babası işçi olarak Hollanda'ya gitmiştir. 4 yaşına kadar Babaannesiyle büyüyen Funda Eryiğit'İn anne ve babası emekli olduktan sonra İstanbul'a dönüş yapmış ve aile bir arada yaşamaya başlamıştır.


Annelik heyecanı yaşıyor! Oyuncu Funda Eryiğit: Zaten evli gibiyim

Kadir Has Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve mezun oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Üniversite eğitimine devam ederken çocuk tiyatrosu ile ilgilenen Funda Eryiğit, 2002 – 2003 sezonunda ilk profesyonel deneyimini Orman Postacısı adlı oyun ile yaşadı. Aynı yıl Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? oyunlarında da yer aldı.

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