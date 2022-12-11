Annelik heyecanı yaşıyor! Oyuncu Funda Eryiğit: Zaten evli gibiyim

Kadir Has Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve mezun oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Üniversite eğitimine devam ederken çocuk tiyatrosu ile ilgilenen Funda Eryiğit, 2002 – 2003 sezonunda ilk profesyonel deneyimini Orman Postacısı adlı oyun ile yaşadı. Aynı yıl Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? oyunlarında da yer aldı.



