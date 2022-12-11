Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
10:44
Annelik heyecanı yaşıyor! Oyuncu Funda Eryiğit: Zaten evli gibiyim
Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken sürpriz bir haber almıştı. Ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bebek bekleyen Funda Eryiğit bir dergiye röportaj verdi. Eryiğit evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.