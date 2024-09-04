Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
16:25
Başarılı oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno kocaman oldu! Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme de yapan Tamer Karadağlı gibi kızı da çok yetenekli. Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı sosyal medyada ilgi odağı oldu. 18 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Annesi Arzu Balkan ile pozunu görenler Zeyno'yu annesine çok benzetirken yorumlarda 'tıpkı babası' diyen de oldu... İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...