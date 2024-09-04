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Haberler Galeri Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:25

Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Başarılı oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno kocaman oldu! Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme de yapan Tamer Karadağlı gibi kızı da çok yetenekli. Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı sosyal medyada ilgi odağı oldu. 18 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Annesi Arzu Balkan ile pozunu görenler Zeyno'yu annesine çok benzetirken yorumlarda 'tıpkı babası' diyen de oldu... İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...

Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevini yürütüyor. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının markajında...

Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı'ya beğeni yağmıştı.

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Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.

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