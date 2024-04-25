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Haberler Galeri Annesi Hülya Koçyiğit babası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu! Hülya Koçyiğit'den kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğum gününde duygusal kutlama! "4 torunun da olsa sen hala..."
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:11

Annesi Hülya Koçyiğit babası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu! Hülya Koçyiğit'den kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğum gününde duygusal kutlama! "4 torunun da olsa sen hala..."

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. 55 yaşına basan Gülşah Soydan Alkoçlar'a annesinden duygusal kutlama geldi. Hülya Koçyiğit kızı Gülşah Alkoçlar'a sosyal medya paylaşımı ile seslendi "4 torunun da olsa sen hala bizim öpüp koklamalara doyamadığımız kızımızsın..." İşte Hülya Koçyiğit'in kızı, Aslışah Alkoçlar ile Neslişah Alkoçlar'ın anneleri Gülşah Alkoçlar için yaptığı doğum günü paylaşımları...

Annesi Hülya Koçyiğit babası Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! Hülya Koçyiğit’den kızı Gülşah Alkoçlar’ın doğum gününde duygusal kutlama! 4 torunun da olsa sen hala...

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Şimdilerde Film Gibi Hayatlar programında sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.

Annesi Hülya Koçyiğit babası Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! Hülya Koçyiğit’den kızı Gülşah Alkoçlar’ın doğum gününde duygusal kutlama! 4 torunun da olsa sen hala...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

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Annesi Hülya Koçyiğit babası Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! Hülya Koçyiğit’den kızı Gülşah Alkoçlar’ın doğum gününde duygusal kutlama! 4 torunun da olsa sen hala...

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

Annesi Hülya Koçyiğit babası Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! Hülya Koçyiğit’den kızı Gülşah Alkoçlar’ın doğum gününde duygusal kutlama! 4 torunun da olsa sen hala...

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

Annesi Hülya Koçyiğit babası Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu! Hülya Koçyiğit’den kızı Gülşah Alkoçlar’ın doğum gününde duygusal kutlama! 4 torunun da olsa sen hala...

55 yaşına basan Gülşah Soydan Alkoçlar'a annesinden duygusal kutlama geldi.

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