Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
06:45
Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Merve güzelliğiyle büyüledi...
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı, bir dönem büyük bir aşk yaşadı. 1993 yılında evlenen çift, iki yıl sonra yollarını ayırsa da bu birliktelikten dünyaya gelen kızları Merve, onları sonsuza dek bağlayan en değerli miras oldu. Bugün 30 yaşında olan Merve Dümer, güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte anne ve babasından aldığı mirası taşıyan Merve Dümer…