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Haberler Galeri Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Merve güzelliğiyle büyüledi...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:45

Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Merve güzelliğiyle büyüledi...

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı, bir dönem büyük bir aşk yaşadı. 1993 yılında evlenen çift, iki yıl sonra yollarını ayırsa da bu birliktelikten dünyaya gelen kızları Merve, onları sonsuza dek bağlayan en değerli miras oldu. Bugün 30 yaşında olan Merve Dümer, güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte anne ve babasından aldığı mirası taşıyan Merve Dümer…

Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Merve güzelliğiyle büyüledi...

Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer, özellikle 80'lerin sonu ve 90'larda yer aldığı filmlerle hafızalara kazınan bir isimdi.

Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Merve güzelliğiyle büyüledi...

Birçok ünlü oyuncuyla başrolleri paylaşan Dümer, bu isimlerden biri olan Serpil Çakmaklı ile büyük bir aşk yaşadı.

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Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Merve güzelliğiyle büyüledi...

Oyunculuk yeteneğini, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden babası Ekrem Dümer'den alan Yalçın Dümer, kariyerinde önemli bir yer edindi.

Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Merve güzelliğiyle büyüledi...

1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmaklı ile hayatını birleştiren Dümer, ancak bu evlilik 1995'te sona erdi.

Annesi Serpil Çakmaklı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Merve güzelliğiyle büyüledi...

Bu birliktelikten dünyaya gelen Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

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