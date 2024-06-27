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Haberler Galeri Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:20

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel'den sık sık çocuklarıyla paylaşımlar geliyor. Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu. Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Ali ile bir karesini paylaşmıştı. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlu Ali...

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu.

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Bergüzar Korel büyük oğlu Ali ile bir karesini paylaştı.

Annesinin boyunu geçti! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu!

Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti.

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