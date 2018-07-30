Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi Camila Morrone, kendisinden tam 23 yaş küçük Hollywood'un en çapkın isimleri arasında başı çeken Leonardo DiCaprio, kendisinden 23 yaş küçük yeni sevgilisiyle görüntülendi. 43 yaşındaki DiCaprio, şu sıralar 20 yaşındaki model Camila Morrone ile birlikte.Çift, Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülendi. Güzel modelin annesi Lucila Sola, uzun yıllardır Al Pacino ile birlikte. Hugh Hefner & Crystal Harris Yaş Farkı: 60 Adam Levine & Behati Prinsloo Yaş Farkı: 10 Donald Trump & Melania Trump Yaş Farkı: 24 Jay Z & Beyoncé Yaş Farkı: 12