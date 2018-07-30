Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Hollywood'un en çapkın isimleri arasında başı çeken Leonardo DiCaprio, kendisinden 23 yaş küçük yeni sevgilisiyle görüntülendi. 43 yaşındaki DiCaprio, şu sıralar 20 yaşındaki model Camila Morrone ile birlikte.Çift, Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülendi.