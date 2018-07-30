Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Giriş Tarihi: 30.07.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 14:56
  • 1
  • 34
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone

Oyuncu 'nun yeni sevgilisi Camila Morrone, kendisinden tam 23 yaş küçük

  • 2
  • 34
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Hollywood'un en çapkın isimleri arasında başı çeken , kendisinden 23 yaş küçük yeni sevgilisiyle görüntülendi. 43 yaşındaki DiCaprio, şu sıralar 20 yaşındaki model Camila Morrone ile birlikte.Çift, Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 34
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Güzel modelin annesi Lucila Sola, uzun yıllardır Al Pacino ile birlikte.

  • 4
  • 34
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Hugh Hefner & Crystal Harris
Yaş Farkı: 60

  • 5
  • 34
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Adam Levine & Behati Prinsloo
Yaş Farkı: 10

  • 6
  • 34
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Donald Trump & Melania Trump
Yaş Farkı: 24

  • 7
  • 34
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!
Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler!

Jay Z & Beyoncé
Yaş Farkı: 12

BİZE ULAŞIN